Jalkapallon tyttöjen Hippo-turnaus on 14-vuotiaille jyväskyläläisille Cecilia Ek:lle ja Elvi Manniselle usein yksi iso ja tärkeä turnaus muiden joukossa. Ei tällä kertaa. Ilmassa on nimittäin ylimääräistä jännitystä.

Palloliitto valitsi kaksikon alkuviikosta 36 nuoren listalle, josta valitaan Suomen alle 15-vuotiaiden joukkue kehitysturnaukseen Malesiaan syys–lokakuun vaihteeseen.

Jyväskylän Pallokerhon ja Jyväskylän Komeettojen 2005 syntyneiden yhteisjoukkueen pelaajat eivät osanneet odottaa maajoukkuemahdollisuutta.

– Tieto tuli joskus alkuviikosta. Meillä loppuivat crossfit-treenit, ja olin juuri pihassa odottamassa kyytiä. Kaveri laittoi viestiä: ”Onneksi olkoon!” Kysyin, että mistä, ja sitten se selvisi. Se tuntui hyvältä, Manninen kertoo.

Lopullinen 18 pelaajan joukkue julkaistaan näillä näkymin sunnuntaina 15.9. Kahdeksasluokkalaiset Ek ja Manninen myöntävät jännittävänsä ratkaisua, mutta vielä ajatukset ovat pysyneet normaalissa arjessa.

– En ole päivittäin miettinyt, mutta välillä tulee ajatus, että mitä jos sinne Malesiaan lähteekin. Se olisi hieno kokemus. Pääsisi katsomaan, millaista on olla maajoukkueen mukana, Manninen sanoo.

– Ja näkisi, miten muut maat pelaavat, Ek lisää.

Turnausprojekti on Palloliitollekin varsin uusi kokemus. Euroopan jalkapalloliitto Uefa valitsi Suomen edustamaan maanosaa Aasian-turnaukseen.

Turnausjoukkueen joukkueenjohdossa mukana oleva Palloliiton aluevalmentaja Tuomas Jaakkola kertoo, että pelaajatarkkailussa otanta on ollut varsin lyhyt, sillä tieto matkasta tuli vasta kesällä.

– Kaikki on mennyt aika nopealla aikataululla, kun tässä ikäluokassa ei ole virallisesti maajoukkuetoimintaa olemassakaan. Tätä oli iso homma järkätä, mutta hyvä, että saimme puskettua läpi, Jaakkola toteaa.

– Olemme katsoneet pelaajia oikeastaan lopputurnauksissa. Vuotta vanhempien ja tämän ikäluokan SM-turnaus olivat päätapahtumat, sitten on ollut joitain yksittäisiä tapahtumia.

Ja nimenomaan olennaisimmissa tapahtumissa keskikenttäpelaajat Ek ja Manninen ovat todennäköisesti jääneet mieleen. Kaksikko osallistui esimerkiksi Palloliiton Helmariturnaukseen Idän joukkueissa, minkä lisäksi he ja JyPKin yhteisjoukkue olivat ikäluokkansa SM-lopputurnauksessa kymmenensiä.

JyPKin ja Komeettojen yhteisjoukkueen vastuuvalmentajan Timo Kauppisen mukaan kaksikko erottuu erityisesti työteliäisyydellään.

– Molemmilla on kova intohimo jalkapalloon ja he haluavat olla siinä hyviä. He ovat tehneet paljon töitä, pallon kanssa ja omalla ajalla. Kyllä se näkyy, Kauppinen kehuu nuoria.

– He ovat olleet tosi sitoutuneita jo pienestä, lisää joukkueen valmentaja ja Komeettojen valmennuspäällikkö Markus Manninen.

Valmennusjohdon miehet haluavat kuitenkin rauhoitella kaksikkoa ja muuta joukkuetta. Vaikka kutsu ei realisoituisi Malesian-matkaksi tai vaikka ei olisi saanut edes nimeään 36 pelaajan listalle, maajoukkueunelma elää vielä.

– Tässä ryhmässä on monta muutakin, jotka olisivat voineet päästä listalle. Kun mennään kaksi vuotta eteenpäin, maajoukkueessa voi hyvin olla viisikin tästä joukkueesta, Kauppinen sanoo. Aluevalmentaja Jaakkola vahvistaa.

Tätä mahdollisuutta tytöt tuskin koskaan unohtavat. Vaikka nimi esilistalla ei poikisikaan vielä maajoukkueputken alkamista, se on toiminut herätyksenä Ek:lle ja Manniselle.

– Kun pääsi listalle, tuli vähän enemmän motivaatiota. Nyt tekee mieli kehittyä enemmän, kun on jotain, mitä haluaa, Manninen sanoo silminnähden iloisena.

Kumpikin nimeääkin maajoukkueeseen pääsemisen jalkapallouransa tavoitteisiin.

– Mä ainakin haluaisin päästä maajoukkueeseen. Ja olisihan se aikamoinen unelma ja tavoite, että pääsisi ulkomaille pelaamaan, Ek haaveilee.

– Jos pärjää ja saa tilaisuuden, mikäs siinä olisi lähteä kauemmas ulkomaille pelaamaan, Manninen sanoo.

Ainakin askel unelmia kohti on nyt otettu.