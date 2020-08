Kehuja kerännyt Korpisalo jatkoi vahvana Columbuksen ottelusarjan tasoituksessa, Teräväinen upotti kiekon Raskin verkkoon

Jääkiekon NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Columbus Blue Jackets on tasoittanut ottelusarjan Tampa Bay Lightningia vastaan. Columbus voitti Tampa Bayn 3–1, ja sarjan voitot ovat nyt tasan 1–1.

Columbuksen suomalaisvahti Joonas Korpisalo jatkoi varmoja otteitaan torjuessaan 36 kertaa.

– Tiedämme, että hän on yksi NHL:n parhaista maalivahdeista. Hän tuntuu todella hyvältä juuri nyt, kaksi syöttöpistettä merkkauttanut Pierre-Luc Dubois kehaisi Korpisaloa NHL:n verkkosivuilla.

Pudotuspelikarsinnat mukaan lukien Korpisalo on pelannut loppukauden aikana kuusi ottelua. Hän on pelannut kaksi nollapeliä ja päästänyt keskimäärin vain 1,3 maalia ottelussa. Hänen torjuntaprosenttinsa on 96,2.

– Joka kerta, kun teemme pienen virheen, hän on valmiina pysäyttämään kiekon ja antaa meille itseluottamusta yrittää kuvioita. Tämä on kaikki, mitä maalivahdilta voi pyytää. Ensimmäisestä ottelusta lähtien hän on ollut hämmästyttävä, Dubois kuvaili Korpisalon virettä.

Pudotuspelikierroksen ensimmäisessä ottelussa Korpisalo torjui peräti 85 kertaa, kun peli ratkesi vasta viidennessä jatkoerässä ajassa 150.27. Tuolloin Korpisalon torjunnat eivät kuitenkaan riittäneet joukkueen voittoon, ja Tampa Bay vei kierroksen ensimmäisen ottelun 3–2. Peli oli neljänneksi pisin NHL:n historiassa. Ottelu kesti kaikkiaan yli kuusi tuntia.

Nyt torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa päättyneessä ottelussa kotijoukkue Tampa Bayn maalilla vahtinut Korpisalon virkaveli Andrei Vasilevski pysäytti kiekon 19 kertaa.

Nikita Kutsherov vastasi ottelun avausmaalista ajassa 5.24. Osuma jäi lopulta kuitenkin joukkueen ainoaksi. Columbus osui ensimmäisessä erässä kahdesti ja kerran päätöserässä. Maalit kirjattiin Ryan Murraylle, ylivoimalla osuneelle Oliver Bjorkstrandille sekä Alexander Wennbergille.

Carolina tasoitti ottelusarjan

Myös Carolina Hurricanes tasasi ottelusarjan 1–1:een, kun se voitti Boston Bruinsin 3–2 tasaväkisen pelin päätteeksi. Carolinan Teuvo Teräväinen tasoitti 1–1:een ylivoimalla, kun toista erää oli pelattu 15.13 minuuttia. Sebastian Aholle kirjattiin osumasta syöttöpiste. Teräväisen osumaa seurasi pian Andrei Svetshnikovin 2–1-johtomaali, mutta johto suli pian Bostonin Brad Marchandin osumaan.

Päätöserään siirryttiin 2–2-tilanteessa, kunnes Dougie Hamilton ratkaisi pelin Carolinalle loppulukemin 3–2. Suomalaisista jäällä nähtiin myös Carolinan Sami Vatanen, joka pelasi reilut 19 minuuttia.

Bostonin maalilla vahtinut Tuukka Rask torjui 23 laukausta.

Kierroksella Las Vegas Golden Knights venytti sarjan voitot 2–0:aan, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 4–3 jatkoajalle venyneessä ottelussa.

Dallas ratkaisi jännitysnäytelmän viimeisellä minuutilla

Dallasin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen teki kaksi maalia, kun Dallas kukisti Calgaryn maalein 5–4. Dallas tasoitti ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjan 1–1:een, vaikka hukkasi kahden maalin johdon kolmannessa erässä.

Sankariksi nousi lopulta Jamie Oleksiak, joka viimeisteli Corey Perryn syötöstä voittomaalin varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla.

Heiskanen viimeisteli avauserän puolivälin jälkeen 2–1-lukemat ja tuplasi johdon toisen erän alkupuolella. Suomalaishyökkääjä Roope Hintz nappasi kakkossyötön Perryn 4–2-maaliin. Päätöserässä Calgary kampesi tasoihin, mutta Perry ja Oleksiak juonivat ratkaisun Dallasille.