Keihäsmies Etelätalo saapui selkein askelmerkein maaotteluun – Suomi on lähellä Ruotsia naisten maaottelussa, miehissä vaaditaan enemmän venymistä

Vauhtijuoksussa toimivat jalat, pitävä tukijalka, maaotteluvoitto ja paikka MM-joukkueesta ovat keihäänheittäjä Lassi Etelätalon tavoitteet viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi–Suomi-maaottelussa.

– Ensimmäinen tavoite on voittaa ruotsalaiset, Etelätalo aloittaa.

Taustalla velloo myös Suomen jäsentenvälinen ottelu. Etelätalo kiskaisi elokuun alun Kalevan kisoissa voittoheiton 84,11. Samalla hän paalutti asemiaan taistelussa paikoista Dohan MM-kilpailuihin, jotka järjestetään syys-lokakuun taitteessa.

Antti Ruuskanen ja Oliver Helander on jo valittu MM-kilpailuihin. Kolmannesta paikasta kisaavat koviten Etelätalo ja Toni Kuusela, joka Etelätalon ja Helanderin tavoin heittää viikonloppuna Tukholmassa.

– Kisan aikana en mieti, voitanko Tonin, mutta kyllä se MM-paikan tavoittelu nostaa kisan painoarvoa. Tonin kanssa en ole hirveästi jutellut tästä. Molemmat tietävät, mikä on tilanne, Etelätalo kertoi.

Kuuselan viimeinen tilaisuus

Suomen urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola odottaa kovaa kilpailua.

– Tämä on Tonille viimeinen sauma uusia se, mitä Turussa nähtiin, Niemi-Nikkola viittaa Kuuselan kesäkuun alussa heittämään tulokseen 83,40, joka on 40 senttiä yli MM-rajan.

Miesten keihäänheitto on ollut perinteisesti suomalaisten pistesampo maaottelussa. Ruotsin joukkueessa on mies, joka kolme vuotta sitten hyydytti suomalaisten keihäshymyn. Kim Amb kiskaisi voiton Tampereella ja on mukana myös tällä kertaa.

Ruotsalaisen kauden pisin kaari on kantanut 82,16, jolla hän on jäljessä Etelätalon (84,11), Kuuselan (83,40) ja Helanderin (86,93) kauden parhaita.

– Kim on monesti heittänyt hyvin maaotteluissa. Muut Ruotsin keihäänheittäjät ovat alempaa tasoa. Heidän ennätyksensä ovat luokkaa 73–74 metriä, Etelätalo ruoti ruotsalaisvastustajia.

Etelätalo, 31, on kärsinyt uransa aikana useista vammoista. Myös Suomen kova keihästaso on harventanut osallistumismahdollisuuksia Ruotsi-otteluun.

– Onhan tämä yksi isoista kisoista. Minulla on vain yksi aiempi Ruotsi-ottelu parin vuoden takaa.

Tuolloinkin kisattiin Tukholman olympiastadionilla, mutta Etelätalo kiskaisi vaatimattoman 74,72.

– Viimeksi oli kova vastatuuli. Stadion on sen verran avoin, että tuuli vaikeutti heittämistä. Alusta on kivantuntuinen.

Tuki kuntoon

Etelätalo yrittää pitää heittonsa kasassa.

– Vauhti on tullut paremmin loppuun, ja olen saanut tukijalan maahan. Pitää olla tarkkana, ettei ylävartalo lähde höntyilemään ennen kuin tuki on maassa.

Miesten keihäs on maaottelun ohjelmassa sunnuntaina. Muina lajeina valmennusjohtaja Niemi-Nikkola nostaa esiin esimerkiksi naisten 100 metrin aitajuoksun, miesten ja naisten kolmiloikan sekä kestävyysjuoksijoista Topi Raitasen ja Sara Kuiviston.

– Sekä miehissä että naisissa voitto on mahdollinen. Numeroiden valossa naiset ovat lähempänä. Tilastot heittävät päivän kuntoon nähden, joten naisten puolella tilanne on aivan pyöreä. Miesten puolella ratalajeissa vaaditaan venymistä, Niemi-Nikkola myönsi.

Simo Lipsanen johtaa lauantaina suomalaisrintamaa miesten kolmiloikassa, ja Kuivisto juoksee 1 500 metriä. Sunnuntaina Kuivisto kokeilee MM-rajaa 800 metrillä, ja Raitanen tavoittelee lajivoittoa 3 000 metrin estejuoksussa.

Viime vuonna Suomi voitti miesten maaottelussa Ruotsin, mutta Suomen naisten edellinen voitto on vuodelta 2015.