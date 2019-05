Keltanokka Lankisesta kasvoi maailmanmestaruuden takuumies – "Oli aika vahva tunne, että tämä on meidän ilta"

Suomen jääkiekkohistoriassa menestys ja loistava maalivahtipeli ovat kulkeneet usein käsi kädessä. Niin kävi Slovakiassakin, kun Suomen kautta aikojen kolmannen maailmanmestaruuden takuumies oli maalivahti Kevin Lankinen, jolla ei ennen MM-turnausta ollut tilillään ensimmäistäkään miesten maaottelua.

Pohjois-Amerikassa AHL- ja ECHL-sarjakauden pelannut Lankinen vakiinnutti MM-kisoissa ykkösvahdin paikkansa ja huipensi kisat maailmanmestaruuteen torjumalla finaalissa Kanadan 43 laukausta.

– Tämä on ollut aika monen mutkan takana. Varmasti kovin moni ei meihin ennen MM-turnausta uskonut, mutta minä unelmoin siitä (mestaruudesta) ensimmäisen kerran, kun laitoin maajoukkuepaidan päälleni. Nyt ollaan tässä, se on aika huikeaa, Lankinen kertoi.

"Akut ovat aika loppu"

Loppuottelun räväkästi aloittanut Kanada ei tehnyt Lankisen oloa helpoksi. Suomi joutui 2–1-tilanteessa puolustuskannalle, ja Lankinen oli Leijonien maalilla paljon vartijana.

– Paine oli kolmannessa erässä aika kova, mutta puolustettiin hyvin, kuten läpi koko turnauksen. Äijät edessäni laittoivat kroppaa likoon. On huikeaa pelata tuollaisen puolustuksen takana, kun joka jätkä on täysillä messissä ja tekee mitä tahansa sen tähden, että me voitetaan, Lankinen kehui joukkuekavereitaan.

Hänellä oli aavistus siitä, että urakoinnin jälkeen kiitos seisoo lopussa.

– Oli aika vahva tunne, että tämä on meidän ilta. Näki, miten äijät pelasivat siinä edessä. Ansaittiin muutama pomppukin siinä. Tulos oli meidän puolella, mutta kaikki pitää ansaita.

Yhteensä kymmenen MM-ottelua 17 päivässä ja puolivälieristä finaaliin kolme kovaa ottelua neljässä päivässä oli rankka savotta.

– Kyllä nyt tuntuu, että akut ovat aika loppu. Kaikki jätettiin kentälle, hän tiivisti.

Anttilan osumat lämmittivät mieltä

Suomen 5–4-voittoon päättynyt Ruotsi-puolivälierä oli Lankiselle hankala. Sen jälkeisissä kahdessa viimeisessä ottelussa hän päästi selkänsä taakse vain yhden kiekon.

– Osoittaa joukkueen vahvuutta, että silloin kun jollakin ei ole paras päivänsä, joukkue kantaa sinua. Toisena päivänä taas pystyt auttamaan joukkuetta voittoon. Ei tätä mestaruutta olisi voitettu ilman kaikkia 25:tä pelaajaa ja valmennusjohtoa ja huoltoryhmää siihen päälle.

Kapteeni Marko Anttilan onnistumiset ja tärkeät maalit turnauksen ratkaisuotteluissa lämmittivät Lankisen mieltä.

– "Mörkö" on ihan uskomaton äijä. En soisi tätä kenellekään enemmän kuin hänelle. On upea ura ja upea ihminen, ja kun ajattelee mitä hän käynyt läpi ja millainen liideri hän on. Nähdä Mörön onnistuvan, se on ihan uskomatonta.

Lankinen yrittää ensi kaudella kaapata pelipaikkaa Chicago Blackhawksista. Lähipäivät NHL-suunnitelmat saavat olla rauhassa.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nautitaan nyt muutama päivä, ja toivottavasti torilla tavataan.