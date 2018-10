Kerttu Niskanen jahtaa henkilökohtaista mitalia – ”MM-kisojen ladut ovat helpot”

Maastohiihtäjä Kerttu Niskasta ei hymyilyttänyt viime talvena. Niskanen matkasi Etelä-Korean Pyeongchangin olympialaisiin suurin odotuksin, mutta kisataipaleesta tulikin vieremäläiselle tuskainen. Alavireisesti sivakoineen Niskasen parhaaksi tulokseksi jäi perinteisen 30 kilometrin kisan kuudes sija. Unelma henkilökohtaisesta arvokisamitalista kariutui taas.

– Pyeongchang on urani isoin pettymys. Leiri ennen kisoja sujui suunnitelmien mukaan. Olympialaisissa olin kuitenkin ihan pihalla. Olo oli erilainen kuin mitä piti olla, Niskanen muistelee.

Niskasen mukaan heikkoja esityksiä selitti kisojen aikana iskenyt virus.

– Se ei antanut mitään merkkiä. Ei ollut kuumetta, ei kurkkukipua. En tuntenut oloani normaaliksi, mutten myöskään kipeäksi. Virus oli vastaus siihen, miksi olympialaisissa meni niin kuin meni, Niskanen kertoo.

Vaikka Niskasen olympialaiset eivät sujuneet toivotulla tavalla, sai hän iloita veljensä Iivon menestyksestä.

– Pääsin Iivon kautta surkeudestani eroon. Pystyin unohtamaan omat jutut ja suoritukset. Aika auttaa lopulta aina unohtamaan pettymykset. Unohdin olympialaiset viimeistään kauden jälkeen löhöillessäni rannalla Thaimaassa, Niskanen naurahtaa.

Henkistä tukea Niskanen saa tarvittaessa perheeltään, maastohiihtäjärakkaaltaan Juho Mikkoselta sekä valmentajaltaan Pekka Vähäsöyringiltä.

– Pekka on nähnyt todellisen Kertun. Sen, joka on välillä todella iloinen ja humoristinen ja välillä sen Kertun, jolla ei suju niin hyvin. Myös perhe on saanut kuulla purkautumiseni. Tunteet kuuluvat urheiluun, enkä pysty niitä peittelemään. Kun minua ottaa päähän, se varmasti näkyy, Niskanen myöntää.

Menestyshalua myös vapaalla

Kesällä 30 vuotta täyttäneen Niskasen tämän kauden päätavoitteena on helmi-maaliskuussa Itävallan Seefeldissä käytävät MM-kisat.

– Haluan, että menestystä tulee kauden aikana myös muuten. Yleensä olen parhaimmillani arvokisoissa silloin, kun koko kausi on ollut hyvä. Uskon, että kova työ palkitaan. Jahtaan edelleen hampaat irvessä puuttuvaa henkilökohtaista mitalia.

Miten potentiaali sitten realisoituisi Niskaselle mitaliksi?

– Päällimmäisenä asiana on terveenä oleminen. Sitten kun sattuu se päivä, kun minä olen kunnossa, välineet toimivat ja fiilis on hyvä, niin voi tulla todella hyvä päivä, Niskanen maalailee.

Niskaselle otollisin matka Seefeldissä on 10 kilometrin kisa perinteisellä hiihtotavalla. Hänen kakkosmatkanaan voi pitää vapaan 30 kilometriä.

– Minulla on kova halu menestyä myös vapaalla. Olisin toivonut, että kisoissa olisi toisenlaiset ladut. Ne vaikuttavat aika helpoilta naisille, Niskanen napauttaa.