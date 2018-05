Kesän suurtapahtuma kirittää voimistelijoita pitkin vuotta – Suomi Gymnaestrada rakentuu kesäkuuksi Turkuun

Helsingissä kolme vuotta sitten järjestetty maailmanlaajuinen voimistelutapahtuma Gymnaestrada sai suomalaiset voimistelijat haluamaan lisää suurtapahtumia. Voimisteluliitto vastasi nopeasti toiveeseen, ja Turku isännöi 7.–10. kesäkuuta kotimaista vastinetta Gymnaestradalle.

Suomi Gymnaestradaan on tulossa kymmenentuhatta voimistelijaa, ja Kupittaanpuiston tapahtumapaikoille odotetaan moninkertainen määrä lajikokeilijoita ja katsojia.

– Voimisteluliitto päätti järjestää oman suurtapahtuman neljän vuoden välein. Vuonna 2022 järjestettävää seuraavaa tapahtumaa on hakenut kahdeksan hakijaa, ja järjestäjä päätetään syksyllä, kertoo Voimisteluliiton projektijohtaja Päivi Tamminen.

Helsingin kansainvälinen tunnelma innosti seuratoimintaakin, sillä Voimisteluliiton tilastojen mukaan seurojen harrastajamäärä kasvoi noin kymmenyksellä Gymnaestradan jälkeen.

– Suomi Gymnaestradaan osallistuu sekä kilpaurheilijoita että harrastajia. Rikkaus on myös se, että voimistelun eri sukupolvet ovat yhdessä. Mukana on voimistelijoita pienistä junioreista vuosikymmeniä voimistelleisiin, Tamminen sanoo ja kertoo, että puolet osallistujista on alle 16-vuotiaita.

– Tämä on kesän monipuolisin festari.

Itävalta siintää mielessä

Turun nelipäiväinen voimistelujuhla huipentuu sunnuntaina 10. kesäkuuta pidettävään päätösjuhlaan, jossa on mukana yli puolet Suomi Gymnaestradan osallistujista. Voimistelijat ovat harjoitelleet ohjelmia talven mittaan seuroissaan, ja yhteisharjoitukset pidettiin huhtikuun alussa pääkaupunkiseudulla.

– Kaikki Turussa esitettävät ohjelmat ovat uusia, ja koreografit ovat tehneet niiden eteen töitä jo pari vuotta. Suomalaisten lisäksi päätösjuhlassa esiintyy 150 nuoren ryhmä Saksasta, Tamminen kuvaa.

Osa ohjelmista jatkaa ensi vuonna Itävallan Dornbirniin, jossa järjestetään maailmanlaajuinen 16. Gymnaestrada.

– Osa voimistelijoista halusi Turussa nimenomaan niihin ohjelmiin, joilla mennään Itävaltaan. Helsingin Gymnaestradassa moni suomalainen harmitteli, ettei ollut aiemmin lähtenyt ulkomailla pidettyihin Gymnaestradoihin. Niin mukavaa oli, Tamminen kertoo.

Parikymmentä lajia mukana

Kahdestasadasta seurasta tulevien voimistelijoiden lisäksi Turun tapahtuma houkuttaa varsinaissuomalaisia ja muita kävijöitä liikkumaan. Luvassa on ilmaisia puistojumppia ja lukuisia mahdollisuuksia kokeilla eri lajeja.

– Olemme tehneet yhteistyötä muiden lajiliittojen ja turkulaisten seurojen kanssa. Kokeilla voi vaikka keppihevosia, beach volleyta, cheerleadingia ja parkouria, Tamminen nostaa esimerkit parinkymmenen lajin kavalkadista.

Turkulaisten voimisteluseurojen toimintaa Suomi Gymnaestrada avittaa, sillä tapahtumaa varten hankittavat voimistelupatjat, telineet ja muut välineet jäävät Turkuun.