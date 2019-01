Keskeyttäneelle Suniselle olisi tärkeintä päihittää tallikaveri Elfyn Evans

Fordin rallitallissa M-Sportilla on alkanut uusi aikakausi. Kaksi kertaa kuljettajien mestariksi Fordilla ajanut Sebastien Ogier on poissa ja nyt pitäisi pärjätä Elfyn Evansilla ja Teemu Sunisella. Evans on voittanut yhden MM-rallin, kun Suninen on kerran ajanut kolmanneksi.

Sunisen Monte Carlo alkoi surkeasti. Hän joutui keskeyttämään ensimmäiselle erikoiskokeelle ajettuaan ulos vain muutama minuutti startin jälkeen. Sitä ennen hän oli kertonut, etteivät odotukset ole kovin korkealla.

– Eiköhän se ole vain parempi, että meiltä ei odoteta paljoa. Meidän tiimissä on nuorimmat kuljettajat, eikä me lähdetä mestaruutta hakemaan, Suninen tuumasi.

M-Sportin omistaja Malcolm Wilson on todennut kauden 2019 olevan tallin taloudellisen tilanteen vakauttamisen aikaa. Ogier nosti M-Sportilta sellaista palkkaa, että kassassa on vajetta. Koska M-Sportin WRC-autot eivät ole käyneet kaupaksi ja myös R5-luokan Fiestojen myynti tökkii, hoitaa talli kauden 2019 maltillisella budjetilla.

– Meille on luvattu, että auton kehitystyö jatkuu. Siitä ei tingitä, Suninen huomautti.

Suninen aloittaa ensimmäisen täyden kautensa WRC-autolla. Viime kaudella hän ajoi Monte Carlon rallissa R5-luokan Fordilla.

– On iso ero ajaa täällä WRC-autolla R5:een verrattuna. Marssitahti on nyt paljon kovempi, Suninen sanoi.

Millaisin tavoittein Suninen kauteen lähtee?

– Tavoitteena on olla tiimin nopein kuljettaja, Suninen ilmoitti.

Evans keräsi viime kaudella 26 MM-pistettä Sunista enemmän, joten walesilainen on kova vauhtimittari.

– Evansilla on paljon kokemusta MM-ralleista ja hän on ajanut hyviä kisoja, Suninen puntaroi.

Moni mieltää Evansin M-Sportin ykköskuljettajaksi. Suninen voi kiepauttaa asetelman ajamalla paremmin.

– Vauhtia pitäisi lähteä nostamaan niin, että tulisi podium-tuloksia. Jos kaikki menee hyvin ja kaikki onnistuu, niin kyllä voittokin on mahdollinen, Suninen sanoi.

Sunisen mukaan kauden parhaimpia sijoituksia häneltä voi odottaa Ruotsin ja Jyväskylän MM-ralleista.

– Niissä olin viime vuonna ajollisesti tiimin nopein kuljettaja, hän muisteli.