Keski-Suomeen kaksi Toto75-voittoa Joensuussa

Linnunlahden radalla ratkottiin Toto75-kohteet vasta illan tuntien aikana. Niistä ottivat tammojen sarjan nimiinsä vienyt Black Maya ja Joensuu-ajossa parhaimmaksi osoittautunut Atupem voitot Keski-Suomeen.

Saarijärveltä matkustanut Black Maya oli aiemmin yltänyt vastaavan kaltaiseen saavutukseen toissa vuoden joulukuussa Oulussa. Silloin ykköspalkinto oli 5000 euroa, mutta tällä kerralla kolme tonnia.

Yllättäjä Black Mayan valmentaja on Jouko Tarvainen ja tamma on tavallaan oman porukan hevonen, kun Jaana Komulainen on toinen omistaja.

Talliin on tullut menestystä enemmän suomenhevosilla kuin lämminverisillä. Parhaana esimerkkinä on Patrikin Muiston kymmenen vuoden takainen ravikuninkuus Lappeenrannassa.

– Olen aina sanonut, että ei ole mitään väliä, kun olisi vaan hyvä peli.

Rodulla ei ole merkitystä, Jouko Tarvainen muistutti.

– Black Maya on meille syntynyt ja itsellä sattui silloin vielä olemaan tämän isäori Baron Pepper.

Laukaalaisori Atupemin ykkössija oli megasuosikkina kymppitonnin arvoinen. Santtu Raitalan ajokki juoksi keulapaikalla.

– Siitä tuli köröttelyjuoksu, kun oli vähän hevosia ja kukaan ei prässännyt, valmennuksesta vastaa Antero Tupamäki ruoti.

TOTO75 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 2 Dancinginthedark: Piti 2640 metrin ryhmässä kaikki takanaan. -En lähtenyt alussa tarkoituksella kinnaamaan. Ajattelin, jos ei ihan ykkössuosikki tule rinnalle, sitten ajetaan keulasta, Kari Rosimo perusteli. Neljänneksi pelatuin, 6,28 %. Rivin arvo 5,16 euroa.

Lähtö 2, nro 16 Black Maya: Juoksi neljännessä parissa ulkona. -Voidaan pärjätä pakkasellakin, mutta lämmin on mukava, Jouko Tarvainen viittasi olosuhteisiin. Neljänneksi pelatuin, 2,60 %. Rivin arvo 118,09 euroa.

Lähtö 3, nro 3 Kalle Kalas: Pääsi tulemaan lyhyessä ryhmässä keulahevosen takaa ja sivusi rataennätystä 11,6a. -Toivottiin parasta, että sisältä päästäisiin jossain vaiheessa pois, Hannu Torvinen totesi.

Toiseksi pelatuin, 18,88 %. Rivin arvo 436,80 euroa.

Lähtö 4, nro 3 Uljas Suomalainen: Johti loppuun saakka. -Ori on nyt parantanut ja mennyt taas niin kuin vähän kuuluisi mennäkin. Se on tullut takaisin, Tapio Perttunen kuvaili. Neljänneksi pelatuin, 11,04 %.

Rivin arvo 2636,74 euroa.

Lähtö 5, nro 2 Gollum: Iski toisesta parista ulkoa. -Monta kertaa tämmöisiä reissuja on tullut tehtyä niin, että ei ole euroakaan tullut rahaa. Kiva, kun menee tämmöisesti, turkulaisohjastaja Olli Koivunen iloitsi. Neljänneksi pelatuin, 13,67 %. Rivin arvo 10358,63 euroa.

Lähtö 6, nro 2 Atupem: Edward Ale oli ulkopuolelta kiihdytyksessä innokkaampi, mutta laukaalaisori sai alkumatkalla taistelutta piikkipaikan. -Hevonen on ollut viime viikkoina hirveän hyvä, Antero Tupamäki vahvisti. Kohteiden pelatuin, 85,57 %. Rivin arvo 10358,63 euroa.

Lähtö 7, nro 6 Raggari: Aloitti kuusivuotiaiden suomenhevosten kilpailussa takasuoran alussa toisesta parista ulkoa kirinsä ja otti kymppitonnin ykkösrahat. -Loppukurvin pohjassa ja maalisuoran alussa vauhti oli oikeasti tosi kovaa, Santtu Raitala mainitsi. Eniten pelattu,

29,41 %. Rivin arvo 20717,27 euroa.