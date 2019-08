Keski-Suomeen satoi kultaa – Joonas Rinne, Kristian Pulli ja Salla Sipponen juhlivat Kalevan kisoissa Suomen mestaruutta

Keskisuomalaisyleisurheilijoilla pyyhkii valtakunnan mittakaavassa erinomaisesti. Perjantai-iltana Keski-Suomeen lähti Kalevan kisoista pienen tovin aikana peräti kolme mestaruutta.

Saarijärven Pullistuksen Joonas Rinne kiri odotetusti 1 500 metrin mestariksi, Keuruun Kisailijoiden Salla Sipponen kiskaisi viimeisellä kierroksella kiekon ykköseksi ja Kaipolan Vireen Kristian Pulli pomppasi jännittävän pituuskisan viimeisellä hypyllä kultaan.

Rinne oli radalla ylivoimainen. Hänkin tosin yllättyi, kun Martti Siikaluoma ampaisi hitaan alun jälkeen reilun 500 metrin kohdalla hurjaan vauhtiin.

– Vähän hätkähdin siinä, ja kyllähän sitä eroa ihan tosissaan sai kiinni juosta. Mulla oli kuitenkin luottavainen olo päätöskierrokselle lähdettäessä, 800 metriltä tuplamestaruutta jahtaava Rinne kertasi.

Sipponen puolestaan oli kiekkokisassa pitkään Sanna Kämäräisen takana toisena, mutta päätöskaari 56,29 toi Sipposelle uran kolmannen SM-kullan.

– Mestaruudesta nyt heitettiin ja tämä oli tähän tilanteeseen ihan jees, kun olen ollut kipeänä. Pari päivää sitten olin vielä epävarma, pääsenkö edes heittämään, Sipponen kertoi.

Sipposella on yhä mielessään Dohan MM-raja 61,20.

– Treeneissä olen heittänyt pitkälle, mutta tekniikka ei meinaa kisoissa toimia. Vanha tekniikka tulee kisatilanteessa esiin, Sipponen mainitsi.

Pullin piti venyä äärimmilleen pituuspaikalla, kun Roni Ollikainen meni päätöskierroksella sentin erolla Pullin edelle. Pulli löysi kuitenkin vielä yhden lisävaihteen ja hyppäsi viimeisenä hyppääjänä voittotuloksen 789.

– Roni pisti ahtaalle. On aina kova paikka viimeisellä hypätä edelle, Pulli myhäili.

Pulli hyppäsi kylmissä oloissa erinomaisen sarjan, jossa kaikki kuusi hyppyä kantoivat yli 770:n. Pullilla on edelleen MM-kisat mielessä, mutta Dohaan pääseminen vaatinee lähes 810:n hyppäämistä.

– Kaikki on mahdollista. Kropassa on kyllä tehoja. Tänään hypyt olivat teknisesti ok, mutta tehopuoli ei niin toiminut, Pulli mietti.