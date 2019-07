Keski-Suomen ainoa naiserotuomari tähtää kansainvälisille kentille – Huippukoulutusta, arvokkaita kohtaamisia ja maailmanennätys Lyonissa

Heinäkuun 7. päivä päättyneet naisten jalkapallon MM-kisat keräsivät ennätyksellisen mediahuomion myös Suomessa. Yle näytti suorana lähetyksenä kaikki turnauksen 52 ottelua. Vaikka naisten jalkapallon noususta on tänä kesänä puhuttu sekä maailmalla että kotimaassa, jyväskyläläinen erotuomari Minka Vekkeli on edelleen harvinaisuus, ainakin Keski-Suomessa.



Vekkeli vihelsi ensimmäisen naisten liigaottelun jo vuonna 2012. Ottelu oli Ahvenanmaalla kauden lopulla pelattu Åland Unitedin ja ONS:n kohtaaminen. Silloin hän oli 19-vuotias. Nyt 26-vuotias Vekkeli on Keski-Suomen piirin alueella ainoa naiserotuomari.



– Aloitin erotuomarina 14-vuotiaana. Sitä ennen pelasin itse JyPK:ssä ja muutaman vuosi meni päällekkäin sekä pelaten että tuomaroiden. Pelaaminen loppui sitten 17-vuotiaana, Vekkeli muistaa.



Siitä meni siis enää parisen vuotta, kunnes Vekkeli pääsi kokeilemaan taitojaan liigaotteluun. Sitä seuraavalla kaudella eli 2013 hän olikin jo säännöllisesti erotuomari naisten pääsarjassa.



– Pääsin jo 15-vuotiaana erotuomarina näytille piirijoukkueturnaukseen. Siellä sain positiivista palautetta ja pääsin nuorena mukaan Palloliiton koulutuksiin. Samoin Keski-Suomen piirin alueella olen saanut aina hyvin tukea, Vekkeli pohtii alkusysäystä uralleen.



Tavoite kansainvälisillä kentillä



Erotuomaritoiminnan yhteisöllisyys ja haasteet saivat Vekkelin suhtautumaan hommaan tavoitteellisesti jo varhain.



– Olen saanut paljon ystäviä tuomaroinnin kautta. Lisäksi, kun huomasi oman kehityksen ja sai positiivista palautetta, loi se hyvän kierteen. Myös haasteellisuus kiehtoo – eihän tuomarointi ole kentällä se helpoin rooli.



Tällä kaudella kuusi naisten liigapeliä viheltänyt ja Keski-Suomen alueella miesten Kolmosen pelejä erotuomaroinut Vekkeli on toki törmännyt tehtävän nurjaankin puoleen. Hän myöntää miesten pelien olevan usein vaikeampia naiserotuomarille, muttei koe, että haluaisi joskus vältellä jommankumman sukupuolen pelejä.



– Kyllä miesten peleissä saa enemmän ja rajumpaa palautetta, jos epäonnistuu tuomarina. En kuitenkaan isoja ongelmia ole kokenut ja tykkään viheltää sekä miesten että naisten pelejä.



Vekkelin tulevaisuuden tavoitteet erotuomarina ovat kuitenkin selkeät, ja ne liittyvät naisten otteluihin.



– Tavoite on yltää naisten peleissä kansainväliseksi erotuomariksi.



Maailmanennätys Lyonissa



Tuon tavoitteen vuoksi Vekkeli matkasi juuri naisten MM-kisojen aikaan kisojen emäntämaa Ranskaan, Lyoniin. Tarjolla oli tasokasta koulutusta, mielenkiintoisia kohtaamisia sekä maailmanennätys.



– Maailmanennätysyritys oli tasa-arvoa urheilussa edistävän Equal Playing Field -järjestön ideoima. Tavoitteena oli pelata jalkapalloa viikko putkeen täydellä kentällä. Olisin ollut erotuomarina mukana. Koska Ranskassa oli älytön helle, yritys kuihtui niin, että pelaajia oli kentällä samaan aikaan 5vs5 ja pelit kestivät perjantaista maanantaihin, Vekkeli kertoo.



Guinnessin kirjoihin kuitenkin saatiin aikaiseksi ennätys sen suhteen, kuinka paljon pelaajia otti osaa yhtäjaksoiseen 5vs5-otteluun. Ottelu kesti 69 tuntia, kentällä kävi 807 eri pelaajaa edustaen yli 50 kansallisuutta.



Vekkelille ennätysyritykseen osallistuminen oli kuitenkin omaa uraa ajatellen sivutuote. Tärkeämpää oli oppi, jota hän sai FIFA:n järjestämissä erotuomarikoulutuksissa. Yhtenä kouluttajana toimi tamperelainen Kirsi Heikkinen, joka omalla urallaan tuomaroi muun muassa olympialaisissa sekä naisten Mestarien Liigan finaalissa.



– Luokkahuoneessa käytiin läpi teoriaa ja erilaisia keskusteluita ja sitten kentällä suoritimme simulaatioita otteluissa mahdollisesti vastaan tulevista tilanteista. Koulutusta oli noin neljä tuntia per päivä, esittelee Vekkeli viisipäiväistä ohjelmaa.



Naiserotuomareita koulutuksessa oli mukana 50, yhteensä 36 kansallisuudesta, kuten Australiasta ja Brasiliasta. Hienompaa oppia tuskin voikaan saada ajatellen tavoitetta omassa kansainvälistymisessä.



– Näki, missä omat taidot menevät niin pelinymmärryksen kuin fysiikan suhteen. Ennen kaikkea oli hienoa jutella eri maista tulevien tuomareiden kanssa, jakaa kokemuksia ja pohtia, mitä kaikkea tämä laji voikaan tarjota.



Aktiivisille naistuomareille tie huipulle auki



Lyonin reissu huipentui naisten MM-kisojen välieräpeleihin, Englanti-USA ja Hollanti-Ruotsi, joihin Vekkeli sai liput FIFA:n kautta. Finaaliin hän ei päässyt enää paikalle, sillä kyseisenä viikonloppuna ohjelmassa oli jo naisten liigaottelun vihellys Alavetelissä, IK Myran-HJK.



Vaikka naisten jalkapallo on mennyt jälleen eteenpäin monella rintamalla, muistuttaa Vekkeli, että tytöt tai naiset eivät juuri erotuomariksi hakeudu. Esimerkiksi kotimaan liigassa on tavoitteena, että jokaisessa naisten pääsarjaottelussa erotuomarina olisi nainen, mutta käytännössä se ei ole vielä onnistunut.



– Toivottavasti tytöt ymmärtäisivät, että tämäkin on mainio valinta, jos omalla peliuralla tulee seinä vastaan. Lisäksi naistuomarina huipulle nouseminen on helpompaa kuin miehissä, sillä aktiivisia on toistaiseksi ollut vähemmän.