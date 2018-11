Keski-Suomen joukkuevoimistelun ykköstähti vaihtumassa: Illusion haastaa Siriuksen

Jyväskylän Naisvoimistelijoiden edustusjoukkue Sirius on tuikkinut vuosikaudet Keski-Suomen kirkkaimpana tähtenä joukkuevoimistelun taivaalla. Valtikka on kuitenkin vaihtumassa: Vaajakoskella toimiva Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion on noussut Siriuksen haastajaksi.

Sirius ja Illusionin edustusjoukkue kohtasivat lauantaina Vaajakosken liikuntahallissa Illusionin isännöimässä Illusion-cupissa. Kotiyleisön hurjasti kannustama Illusion oli häikäisevä ja päihitti Siriuksen suorastaan murskaavasti pistein 18,066 – 16,767.

– Olemme tosi tyytyväisiä. Saimme tehtyä varmemman ja vapautuneemman suorituksen kuin aikaisemmin. Pisteetkin olivat tosi hyvät, iloitsi Illusionin kapteeni Tea Saikkonen.

18,066 ovat nuoren, vasta tälle kaudelle kootun Illusionin naisten edustusjoukkueen ennätyspisteet.

– Pisteet olivat ihan huikeat, myönsi valmentaja Juuli Avikainen.

– Yksi pieni noston epäonnistuminen ohjelmaan mahtui. Se ehkä rikkoi vähän kokonaisuutta, mutta tytöt pystyivät tekemään hyvän, rauhallisen ja ilmailullisen suorituksen. Jouduimme vielä viime hetkellä vaihtamaan kuvioita flunssa-aallon vuoksi eli vaihtamaan yhden tytön toisen paikalle.

Siriukselle kömmähdyksiä sattui selvästi enemmän kuin Illusionille.

– Ei voida olla ihan tyytyväisiä tähän, summasi 17-vuotias kapteeni Saara Lavonen.

– Meille tuli tänään outoa horjuntaa. Kokonaisuus ei ollut sellainen kuin mitä on nähty treeneissä ja pisteet jäivät alas. Varsinkin taiteelliset pisteet jäivät normaalista tasostamme.

Sirius on hieman kokeneempi joukkue kuin Illusion. Yhteistä taivalta on takana kaksi vuotta.

– Emme nähneet nyt Illusionin suoritusta, mutta olemme nähneet sen aiemmin ja he ovat hyvällä tasolla, Lavonen arvioi.

Sekä Illusion että Sirius tavoittelevat tällä kaudella kärkipään sijoituksia SM-kisoissa. Toiveena ovat myös kansainväliset edustustehtävät.

– Olemme lähteneet sillä tavoitteella, että pääsisimme ulkomaille edustamaan Suomea ja olisimme SM-kisoissa neljän parhaan joukossa. Paljon treeniä tarvitaan vielä, Sirius-kapteeni Lavonen selvitti.

Valmentaja Avikaisen mukaan Illusionin joukkue ei mieti kilpailevansa erityisesti Siriusta vastaan.

– Teemme ihan omaa juttuamme, keskitymme siihen ja pyrimme pääsemään mahdollisimman korkealle tasolle. Kilpailemme kaikkia naisten sarjalaisia vastaan tasapuolisesti.

Vaajakoskella naisten SM-sarjajoukkueita oli mukana vain kaksi, Illusion ja Sirius. Alemmissa sarjoissa osanottajia oli runsaasti, yhteensä 90 joukkuetta.

– Koska olemme uusi joukkue, tavoitteena on saada vahva nousu naisten sarjaan ja edustuspaikkoja kansainvälisiin kisoihin, määritteli Illusion-kapteeni Saikkonen.

Kevään MM-kisoihin Illusion ei haaveile yltävänsä. Suomesta MM-kisalipun saa kolme joukkuetta.

– Taso Suomessa on kova ja meidän tytöt vielä nuoria. Lähtökohtaisesti lähdemme tavoittelemaan maailmancupin edustusta. Ehkä sitten ensi vuonna sinne MM-kisoihinkin tähdätään, aprikoi valmentaja Avikainen.

Illusionilla on myös erittäin lupaava 14–16-vuotiaiden joukkue. Se voitti Vaajakoskella oman SM-sarjansa ylivoimaisesti kerättyään vapaaohjelmastaan 17,616 pistettä.