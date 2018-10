Keski-Suomen miesten pesäpalloilulle uusi takaisku? Lievestuoreen Kisa on luopumassa lajista

Lievestuoreen Kisa suunnittelee Keskisuomalaisen tietojen mukaan pesäpallotoiminnan lopettamista. Seuran hallitus on käsitellyt asiaa viime viikkojen aikana.

Kisan puheenjohtaja Päivi Manninen on vaitonainen.

– Päätösten tekoa en voi tässä vaiheessa kommentoida, hän toteaa.

Onko tämänkaltainen ratkaisu tulossa?

– Mahdollisesti, mahdollisesti ei, Manninen vastaa.

Hänen mukaansa asiasta tiedotetaan lähipäivinä enemmän.

Lievestuoreen Kisa oli päättyneellä kaudella Keski-Suomen miesten pesäpalloilun lippulaiva eli korkeimmalla sarjatasolla pelannut joukkue. Kisa urakoi Ykköspesiksessä, jossa se lunasti itselleen paikan kaudelle 2019 putoamiskarsintojen kautta. Jokioisten Koetus kaatui otteluvoitoin 2–0.

Nyt on mahdollista, että Lievestuore luopuu paikastaan. Näin suomensarjassa pelaava Jyväskylän Lohi olisi jäämässä maakunnassa miesten "paraatijoukkueeksi". Yksi vaihtoehto on sekin, että jokin muu seura "perisi" Kisan ruudun.

Pesäpallo on kuulunut 90-vuotiaan Lievestuoreen Kisan lajivalikoimaan lähes alusta asti. 2010-luvulla on kausia Ykköspesiksessä kertynyt kuusi. Kisa on tehnyt tiivistä yhteistyötä jyväskyläläisten seurojen kanssa.