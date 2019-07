Keski-Suomen vuoden nuori urheilija nöyränä yleisurheilun 19-vuotiaiden EM-kisoihin – Talvikauden kisat jätettiin Buenos Airesin reissun takia

Yleisurheilun arvokilpailuputki jatkuu tälläkin viikolla. Viime viikolla suomalaiset kamppailivat mitaleista Napolissa järjestetyissä opiskelijoiden universiadeissa sekä Ruotsin Gävlessä 22-vuotiaiden EM-kisoissa. Tällä viikolla torstaista sunnuntaihin kilpaillaan 19-vuotiaiden EM-mitaleista niin ikään Ruotsissa, Boråsissa.



Suomi lähtee Boråsiin yhteensä 36 urheilijan voimin. Lupauksista neljä edustaa keskisuomalaisia seuroja. Jyväskylän Kenttäurheilijoista mukana on kolme juoksijaa. Juuso Peltola kilpailee 110 metrin aidoissa, Eemil Helander juoksee 3000 metrin esteet ja pikajuoksija Jesse Väyrynen kuuluu 4x100 metrin viestijoukkueeseen. Lisäksi korkeushypyssä kilpailee Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattila. Väyrynen on syntynyt vuonna 2000 ja muut kolme vuonna 2001.



Vuoden 2018 parhaana nuorena urheilijana Keski-Suomen Urheilugaalassa palkittu Mattila lähtee omien sanojensa mukaan 19-vuotiaiden arvokisoihin nöyränä. Miesten korkeushypyn karsinta käydään perjantaina, finaali sunnuntaina.



– Finaalipaikkaa haen ja sitten mahdollisimman hyvää tulosta siellä. Ei sen tarkempaa tavoitetta ole. Omaa ennätystä haluan myös jo tavoitella, etenkin vaisumman alkukauden jälkeen, Mattila sanoo.



Maaliskuussa 18-vuotta täyttäneen Mattilan ennätykset ovat edellisvuodelta. Hallissa hän on hypännyt parhaimmillaan 216, joka oli syntyessään 17-vuotiaiden suomenennätys. Ulkoradalla Mattilan ennätys on kesäkuussa 2018 hypätty 214.



Ominaisuudet kunnossa, ajoitusta haetaan



Tämän kauden paras tulos on toistaiseksi Sastamalassa heinäkuun alussa ylitetty 210. Vuoden takaista vaisumman alkukesän tuloskunnon ainakin osittain selittää erilainen harjoituskauden rakenne. Mattila jätti talven hallikilpailut kokonaan väliin, sillä hänen viime kautensa päättyi vasta lokakuussa Argentiinan Buenos Airesissa kisattujen Nuorten olympialaisten jälkeen.



– Meni kesäkausi tosi pitkäksi sen reissun takia, joten päätettiin keskittyä talvikausi vain treenaamiseen, Mattila vahvistaa.



– Koska en hypännyt hallissa, on tekniikka alkukesän kisoissa ollut hakusessa. Koko ajan kuitenkin paranee ja tuo 210 oli jo hyvä merkki.



Nuorten EM-kisoissa karsintaraja on 215, mutta hieman heikompikin tulos voi Mattilan arvion mukaan riittää finaalipaikkaan.



– Fyysiset ominaisuudet ovat kohdallaan. Kun tekniset asiat, kuten ajoitus, saadaan tulemaan kohdilleen, sitten kyllä lentää, Mattila luottaa.



Sisäratojen ennätystuloksellaan 216 Mattila on 19-vuotiaiden EM-kisoihin osallistuvista hyppääjistä tilastojen viidenneksi paras.



19-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat Ruotsin Boråsissa 18.-21. heinäkuuta.