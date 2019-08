Keskisuomalainen Derby haluaa palata jatkossa aiempaan käytäntöön – "Kokeilu on kokeilu"

Derbyravit olivat tänä vuonna poikkeukselliset kahden olennaisen seikan vuoksi. Ensinnäkin Toto75-kohteet oli jaettu Jyväskylän ja Porin kesken niin, että niistä ajettiin Satakunnassa neljä. Killerille kyseisiä lähtöjä annettiin vähemmän, vaikka toisella kohderadalla suurimmat ykköspalkinnot olivat vain 10 000 euroa.

Kyseisellä tavalla jaettuja Superlauantaita oli ollut tämän vuoden aikana kaksi kertaa aiemmin. Kuopiossa ja Turussa ravattiin helmikuisena lauantaina sekä Lahdessa ja Oulussa toukokuussa. Sitä ennen vastaavia oli koettu muutama vuosikymmen sitten.

Toisaalta poikkeuksellista oli myös se, että tänä vuonna jaetut kohteet ajettiin puhtaasti iltaraveina niin, että lähdöt tapahtuivat varttitunnin välein eri paikkakunnilla. Derbyfinaali oli merkitty aikatauluun kello 20.15, minkä jälkeen Porissa oli vielä yksi lähtö.

Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kari Nyyssösen mukaan ensimmäiset viitteet uudesta järjestelystä saatiin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskusjärjestö Hippokselta. Se on taho, joka ensin luonnostelee ja kyselykierrosten jälkeen vahvistaa kilpailupäiväkalenterin.

– Ilman muuta me ilmoitimme, että eikö ole muita vaihtoehtoja, kun meillä on pitkät perinteet omaava kilpailu. Otettiin sitten kuitenkin vastaan, kun on uusi tuote eli Superlauantai. Kokeillaan sitä eikä jäädä siitä pois. Emme me missään tapauksessa halua suoraan heti olla äkkivääriä ja vastustaa. Yhteistyötähän tämä on.

Kari Nyyssönen muistutti, että ravialakin tarvitsee aina uudistuksia. Näin ollen täytyy miettiä, että ei mennä ihan aina samalla kaavalla. Kyseisen tyyppiset asiat, joita täytyy kokeilla, pitää nähdä positiivisesti, mutta vastaavasti niistä on mahdollisuus tulla pois.

Positiivisena seikkana nähdään, että ravintolamyynti voi hyvinkin kasvaa iltaraveissa suuremmaksi. Lisäksi jälkipelien järjestämiseen on parempi mahdollisuus. Nyt sellaisiin lukeutui mm. Kultakurkku-karaoken karsintakilpailu.

Ensi vuoden Derbyä varten ajatukset ovat varsin selvät. Silloin palataan aiempaan käytäntöön. Aikataulu ja jaetut kohteet eivät siten ole johtamassa vakiintuvaan tapaan.

– Kokeilu on kokeilu, joten ilmoitin, että ajetaan Derby yksin vuonna 2020. Ainakin tässä vaiheessa kilpailukalenteri onkin suunniteltu niin, Kari Nyyssönen vahvisti.

– Haluamme kehittää omaa kilpailua ja sen arvostusta silläkin tavalla. Jaettu päivä ei ole näkyvyyden kannalta samanlainen.

Killerillä on vuosittain kolme Toto75-tason päivää. Eliitti on ensimmäisenä ja loppuvuoden Metsäravit viimeisenä.

– Ne ovat marraskuussa. Ehdotin, että ne ajettaisiin vaikka Superlauantaina, mutta ainakaan tässä vaiheessa niitä ei ole meille laitettu.

Derbyraveissa oli ainakin yksi ohjastaja, jolle aikataulu sopi mainiosti. Pihtiputaalainen Santtu Raitala oli perjantai-iltana ohjastamassa Sundsvallissa, joka sijaitsee Ruotsissa Jyväskylän korkeudella. Raitala oli ajamassa autolla pois, kun väsymys iski siinä määrin, että hän päätti jäädä Ouluun loppuyöksi.