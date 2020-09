Keskisuomalainen kysyi tarttolaisilta, miten he suhtautuvat MM-ralliin – asia jakoi mielipiteitä

Miten tarttolaiset suhtautuvat Viron MM-ralliin, joka on tuonut satoja ulkomaalaisia 93 000 asukkaan kaupunkiin?

– Tämä on tosi cool. Viro on pieni maa ja on hienoa, että me pystymme järjestämään tällaisen tapahtuman, tarttolainen Angela Puur sanoi.

Etkö ole huolestunut vierailijoiden vaikutuksesta koronatilanteeseen?

– En ole. Toivotaan parasta, että mitään ei tapahdu, Puur totesi.

Sven Haas ei myöskään ota stressiä koronatilanteesta.

– Tilanne on mikä se on. En ole sellainen ihminen, joka huolestuu tällaisista asioista. Mielestäni turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen oma asia, Sven Haas sanoi.

Lisa Saxon oli yksi harvoista paikallisista asukkaista, joka käveli Tartton Raatihuoneentorilla kasvomaskin kera.

– Olen hieman huolissani tapahtuman vaikutuksista koronatilanteeseen, hän sanoi.

Torin poikki kiirehtinyt Kristen oli hänkin hieman huolestunut.

– Kyllä tällainen tapahtuma kasvattaa riskiä. Jos tämän takia Tartto joutuu eristykseen, niin sillä on isot taloudelliset vaikutukset, sanoi Kristen, joka ei halunnut kertoa sukunimeään.

Urmas Rootsi pitää Vein ja Vine -ravintolaa Tartton Rüütli-kadulla.

– Ralli on hyvä asia Virolle ja Tarttolle ja bisnekselle. Hienoa, että rallin MM-sarja pääsee jatkumaan, Rootsi sanoi.

Koska Viron rallissa ei ole ulkomaalaisia katsojia kuin kourallinen, ei rallilla ole suurta vaikutusta Rootsin ravintolan myyntiin. Hän toivookin, että MM-ralli järjestetään Tarttossa myös ensi vuonna.

– En ole huolestunut koronasta. Jos tartunnan saa niin sitten sen saa, Urmas Rootsi totesi koronatilanteesta.