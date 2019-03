Keskisuomalainen pikkukunta haastaa jättiläiset! Kyky urakoi historiallisiin liigakarsintoihin kuuden erän trillerin jälkeen

Kyyjärven Kyky varmisti varsinaisella trillerillä paikkansa lentopallon Mestaruusliigan karsinnoissa. Kyky onnistui sunnuntaina voittamaan Rantaperkiön Iskun ensin erin 2–3 (18–25, 24–26, 25–20, 25–11, 11–15) ja sitten karsintapaikan ratkaisseessa lisäerässä 0–1 (23–25).

– Fiilikset ovat ihan loistavat. Joukkueen tahtotila oli kova, ja meillä on sankareita nyt bussilastillinen, päävalmentaja Hannu Kalliojärvi hehkuttaa.

Tunnelmat olivat syystäkin hyvät. Kyky on käynyt liigakarsinnoissa kolmesti seurahistoriansa aikana, viimeksi keväällä 2015.

Kotonaan se ei kuitenkaan ole liigakarsintaotteluita koskaan pelannut. Mestaruusliigan jumboa Vantaan Ducksia ja Karelian Hurmosta vastaan pelattava karsintasarja käynnistyy Kyyjärvellä jo ensi viikonlopuna.

– Nämä muut välieräjoukkueet olivat yliopistokaupungeista, eivätkä ne edes välttämättä tienneet, missä Kyyjärvi on, Kalliojärvi korostaa kärjistäen, miten suuri asia tämä reilun tuhannen asukkaan kunnalle on.

Kalliojärven mukaan Isku oli saanut edellisillan voitostaan hyvänolontunteen, mikä kostautui kahdessa ensimmäisessä erässä. Mikko Väliaho ehdotti rotaation pyöräyttämistä siten, että Iskun maajoukkuekonkarin Matti Hietasen peli sotkeutuisi.

Loppu oli tahtojen taistelua. Isku pääsi ratkaisevan jatkoerän lopussa pisteen päähän, mutta Kyvyn etumatka kesti. Päätöspiste tuli Iskun virheestä.

Kyky lähtee myös sarjakarsintoihin altavastaajana. Kalliojärvi on kuvaillut joukkuettaan pudotuspelikevään aikana haastajina ja kiusaajina. Nyt käytössä on työmiesretoriikka.

– Heillä on ammattivalmentajat, ja joukkueet on isolla rahalla tehty. Me olemme haalarimiehiä, Kalliojärvi heittää.

Kolme viikonloppua kestävän karsintasarjan aikana joukkueet kohtaavat toisensa sekä kotona että vieraissa. Karsintasarjan ykkönen ja kakkonen saavat oikeuden anoa liigapaikkaa.