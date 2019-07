Keskisuomalainen selvitti: 5+1 syytä, miksi Kirittärien Nalle Viljanen on ylivoimaisesti Suomen menestynein pelinjohtaja

Seitsemän kultaa, kolme hopeaa ja kaksi pronssia. 500 ottelua, joista voitettuja 379. Kirittärien pelinjohtajan Jussi ”Nalle” Viljasen tilastot naisten Superpesiksessä ovat murskaavat. Voitetuissa peleissä lähelle pääsee vain viiden kullan mies Jukka Liikala, joka voitti urallaan Lapuan Virkiässä 267 ottelua.

Mutta mikä tekee Viljasesta niin ylivoimaisen? Keskisuomalainen kysyi vastausta kysymykseen henkilöiltä, jotka tuntevat hänet hyvin.

Sanansa saivat sanoa nykyiset pelaajat Emma Sallinen ja Emma Körkkö, entinen pelaaja ja pelinjohtaja Armi Ahola sekä seurajohtaja kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko. Myös Viljanen itse sai arvioida itseään.

Vastaukset voi tiivistää viiteen erityiseen ominaisuuteen.

1 Poikkeuksellinen intohimo

Viljanen elää ja hengittää pesäpalloa, ja on erittäin omistautunut työlleen. Hänestä ei voi puhua mainitsematta kovaa intohimoa lajia kohtaan.

– Nalle on työnarkomaani, joka ei jätä kiveäkään kääntämättä, sanoo Petri Kaijansinkko, joka on tuntenut Viljasen vuosikymmeniä.

Viljanen on esimerkiksi kehittänyt pelivideoiden tarkkailemisen huippuunsa. Työ on tarkkaa.

–Jos lähdetään käymään vastustajia läpi, siellä on suurin piirtein mailan lyöntikulmat ja varpaiden asennot katsottu, sanoo Kirittärien pelaaja Emma Sallinen ja naurahtaa.

Jos vastustajien tarkkailu on tiukkaa, on silmä vieläkin kovempana oman joukkueen kohdalla. Viljanen hioo pienimmätkin yksityiskohdat huolella, ja niillä saattaa olla lopulta yllättävän suuri merkitys.

– Ihan ulkopelisijoittumisista lähtien. Niiden ei välttämättä pidä olla ihan metrilleen, vaan jopa sentilleen oikein, sanoo joukkueen kapteeni Emma Körkkö.

2 Luottamus

Viljanen luottaa vahvasti omaan näkemykseensä. Ja kun taktiikka on mietitty loppuun asti, se kannattaa.

– Nalle on pesäpallon lajiteknisissä ja taktisissa asioissa luova nero, sanoo Emma Sallinen.

– Omalla urallani ei ole sattunut kohdalle muita ihmisiä, jotka olisivat miettineet peliä niin pitkälle, hän jatkaa.

Luottamuksen ansaitsee myös joukkue.

– Hän ei todellakaan käännä selkää omalle joukkueelle, vaikka joskus vähän yskisikin. Se kova luotto omiin huokuu myös vastustajille, sanoo Kaijansinkko.

Kokenut Armi Ahola on pelannut paitsi Viljasen alaisuudessa, myös Viljasta vastaan Siilinjärven Pesiksen pelinjohtajana 2000-luvun alussa. Viljanen oli innokas onkimaan tietoja vastustajasta.

– Siinä sai olla hieman varuillaankin. Kyllä se sellainen ketku on, yrittää kaiken tehdä oman joukkueensa eteen.

Oman joukkueensa asiat Viljanen puolestaan pitää visusti omana tietonaan. Niitä eivät saa kuulla lähimmätkään ystävät, Aholan arvauksen mukaan tuskin edes oma vaimo.

3 Matematiikka

Monille saattaa tulla jopa yllätyksenä, kuinka suuri rooli matematiikalla on konkarin pelitavassa. Viljaselle pesäpallo on ennen kaikkea prosenttipeliä.

– Kyllähän se on totuus, että eivät muut pelinjohtajat tässä maassa laske niin paljon todennäköisyyksiä tai kellottele juoksuaikoja yhtä tarkasti. Siihen liittyy taktinen osaaminen, mutta myös se matematiikka, sanoo kakkospelinjohtaja Kaijansinkko.

Emma Sallinen vahvistaa, että matemaattinen taustatyö ei jää vain puheiden tasolle.

– Meidän pelitavassamme on käyty läpi se, millä tavalla teemme todennäköisimmin juoksuja. Sitä me sitten toteutamme, paljastaa Sallinen.

4 Kova vaatimustaso

Viljanen tunnetaan kovasta vaatimustasostaan ja siitä, että kausi ennen mestaruusjuhlia ei ole helppo. Hän mielellään testaa pelaajien fyysistä ja henkistä kanttia ja hakee äärirajoja.

Emma Sallinen kertoo, että Viljasella on tapana, että kauden aikana pelaajat täytyy viedä henkisesti jopa murtumispisteeseen asti.

– Esimerkiksi viime kaudella hän ei meinannut saada meitä hermostumaan millään, niin hän ilmoitti meille ylimääräisistä treeneistä vasta puolta tuntia aiemmin. Siinä kohtaa alkoi jo ärsyttämään, hän sanoo.

Vaikka välillä harjoittelu tuntuu rankalta, ei Sallinen lähtisi muuttamaan tapoja.

– Kun viedään harjoitteluolosuhteissa äärirajoille, se ei tule yllätyksenä pelissä. Ei mestaruuden voittamisen kuulukaan tuntua hyvältä kauden aikana, hän sanoo.

Pelikentällä Viljanen on voitontahtoinen ja saattaa tulistua, mutta tunne jää kentälle.

– En muista, että hän olisi koskaan tauolla huutanut kopissa. Hän osaa keskittyä aina seuraavaan tilanteeseen, sanoo Emma Körkkö.

5 Kyky vaihtaa vapaalle

– Aika vaativa olen, mutta olen myös sellainen, että minulla ei mene herne nenään, jos minusta vitsaillaan, Viljanen sanoo itse. Hän tunnistaa omat maneerinsa, ja myöntää pelaajien vitsaileva niistä usein.

Vaatimustason vastapainona täytyykin olla heittäytymiskyky. Haastatellut kehuvat häntä hyväksi ihmisjohtajaksi.

– Hän saattaa olla aika autoritäärinen joukkueen edessä, mutta on rento kaveri kentän ulkopuolella, sanoo hyvä ystävä Armi Ahola.

– Nalle osaa heittäytyä myös sille rennolle vaihteelle ja joukkue tietää sen. Se on sitä oikeanlaista johtajuutta myös. Hän on sisällä siinä joukkeessa, eikä heittäydy ulkopuoliseksi, sanoo Kaijansinkko.

+ 1 Kokemus

Viljanen on ollut pelinjohtajana naisten Superpesiksessä jo vuodesta 1994, joten kokemusta on luonnollisesti ehtinyt karttua. Toisaalta mestaruuksia tuli jo tuolloin, joten kaikkea kunniaa ei kokemukselle voi antaa.

Armi Ahola pelasi Viljasen alaisuudessa jo 1990-luvulla Jyväskylän Kirissä.

– Mielestäni hän oli jo silloin maan huippuja ja itselleni myös esikuva siihen, kun aloin myöhemmin pelinjohtajaksi. Yritin ottaa hänestä ne parhaat puolet.

Konkaripelinjohtaja on silti säilyttänyt kyvyn uudistua. Toista kauttaan Viljasen valmennettavana pelaava Emma Sallinen kertoo huomanneensa, että pelinjohtaja on jo tuonakin aikana myös kehittynyt.

– Hän on selkeästi oppinut luottamaan muihin vielä enemmän ja luottamaan siihen, että me haluamme tätä yhtä paljon. Vaikka hän uskoo kovaan kuriin, olemme saaneet jopa jo joitakin vapauksia, sanoo Sallinen, joka tosin painottaa, että kuri on siltikin kovalla tasolla.

Kaiken kehumisen jälkeen on hyvä kysyä myös seuraavaa: voiko Viljanen vielä kehittyä jossain?

Nykyiset pelaajat Sallinen ja Körkkö molemmat naurahtavat kysymykselle ja sanovat, että paljonkin tulee mieleen.

– Ohjeistuksen selkeyttä voisi harjoitella. On hän siitä varmaan pari kertaa kuullutkin, heittää Körkkö.

– Muutaman kerran hän on aika pitkälle yöhön katsonut niitä pelivideoita, niin hyvissä yöunissa olisi ehkä parannettavaa, heittää Sallinen.