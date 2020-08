Keskisuomalaiset hurjassa vedossa Kuninkuusraveissa: Evartti sai kruununsa

Seinäjoen Kuninkuusraveista muodostui ensimmäistä kertaa kuninkuuskilpailuun osallistuneen Evartin näytös. Santtu Raitalan ohjastama Evartti voitti huippusuorituksilla kaksi ensimmäistä matkaa. Toisella osamatkalla ori porhalsi jopa Seinäjoen raviradan uuden rataennätyksen.

Ennen päätösmatkaa kisan ensikertalainen johti kokonaiskisaa 1,6 sekunnin erolla toisena olleeseen, Henri Bollströmin ohjastamaan hallitsevaan ravikuninkaaseen Tähen Toivomukseen. Raitalalla oli selvä taktiikka Evartin kanssa. Hän päästi pahimman kilpakumppaninsa edelleen, ja luotti, ettei se saa repäistyä riittävää etumatkaa.

– Aivan uskomattomat fiilikset Evartista ja koko tiimistä sen takana, Raitala tunnelmoi.

Voiton ohjastanut Raitala, 29, on tänä vuonna hallinnut kotimaan ohjastajatilastoa ylivoimaisesti. Uusimman merkkipaalun tunnearvoa nostaa se, että hän on Evartin valmennuksesta vastaavien Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen hyvä ystävä. Koko kolmikko asuu Pihtiputaalla.

– He ovat olleet iso osa minun elämääni aina. On uskomattoman hienoa voittaa kisa, jonka on aina halunnutkin voittaa, ohjastajien Ajajaliigaa johtava Raitala kiitteli.

Tähen Toivomus yritti parhaansa. Hankasalmelaisen Pauli Raivion valmentama ori voitti päätösmatkan, mutta aivan sen perässä maaliin tuli Evartti, joka näin ollen kruunattiin ravikuninkaaksi melkoisen tuhkimotarinan päätteeksi. Vielä kaksi vuotta sitten ori taisteli hengestään leikkauskomplikaatiosta johtuvan suolikiertymän vietyä hevosen tuonelan porteille saakka.

– Tilanne oli tosi haastava, mutta siitä selvittiin kunnialla. Pikkuhiljaa on päästy tähän pisteeseen, valmentaja Ojanperä muisteli yhteistä taivalta ravikuninkaan kanssa.

Sisukas Evartti on kuitenkin selättänyt takaiskut, ja on tänä vuonna voittanut ravikuninkuuden lisäksi Suur-Hollola-ajon ja Suurmestaruuden.

– Kyllä ravikuninkuus on suurinta, mitä Suomessa voi saavuttaa. Se herättää suuria tunteita.

Ojanperälle erityisen tärkeää on sekin, että juuri hänen hyvä ystävänsä Raitala ohjasti Evartin ravikuninkuuteen.

– Santun kanssa on tunnettu siitä asti, kun muutin Pihtiputaalle. Hyvän ystävän kanssa kun voittaa, niin kyllähän se on tosi hienoa. Harvoin raavat miehet itkevät, mutta nyt sellaista tapahtui useaan otteeseen.

Kuningatarkilpailussa Hetviina oli voittanut kaksi ensimmäistä osamatkaa. Myös päätösmatkalle tamma lähti suurena suosikkina. Hetviinan petäjävetinen ohjastaja ja valmentaja Antti Tupamäki sai kokonaiskilvan johtoaseman ansiosta valita ensimmäisenä lähtöpaikan hevoselleen. Yllättäen hän valitsi ysiradan, joka tiesi paikkaa takarivissä. Syyksi kyseiselle valinnalle Tupamäki kertoi halun saada vetoapua pitkän matkan kilpailussa.

Ratkaisuvaiheessa suosikki oli kuitenkin todella kaukana kärjestä. Samaan aikaan kahtena viime vuonna päätösmatkalle kokonaiskilvan johdosta lähtenyt, mutta edelleen ensimmäistä kuningatarkilvan voittoa hamunnut Virin Camilla syöksyi nappijuoksun jälkeen kiriin johtavan takaa. Reino Miettisen valmennettava onnistuikin nykäisemään ison eron muihin, ja 13-vuotias tamma nappasi himoitun seppeleen viidennellä yrittämällään.

– Tämä on aina tiedetty todella lahjakkaaksi hevoseksi, joka voi voittaa kuningattaren tittelin, ohjastaja Hannu Torvinen kuvaili Scuderia Cameratan omistamaa Virin Camillaa.

Jämsäläinen Torvinen kuuluu myös nuoremman polven huippuohjastajiin. Hän on Raitalaa vuotta nuorempi.

Äänekoskelaisen Harri Kotilaisen valmentama ja ohjastama Liisan Tulilintu sijoittui kuningatarkilpailussa toiseksi.

Hetviinan kiri ei kantanut päätösmatkalla odotetusti ja tamma jäi lopulta kokonaiskilpailussa neljänneksi. Valmentaja Tupamäki kertoi syyksi vaisuuteen vanhan vaivan, joka oli palannut kummittelemaan.

– Hetviinan aikaisemminkin vihoitellut takajalka oli kaksi matkaa hyvä, muttei enää kolmannella, hän harmitteli.