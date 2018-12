Keskiviikkona sulateltiin kinkkuja jäillä ja katsomoissa – Suomessa pelattiin jääpalloa tapaninpäivänä jo 70 vuotta sitten

Suomessa pelattiin tapaninpäivän jääpallokierros ensimmäistä kertaa vuonna 1947. Päivä vakiintui bandypäiväksi 1950-luvun puolivälissä ja traditio siitä tuli 1980-luvulla. Vuodesta 1981 lähtien jääpallon pääsarjassa on pelattu aina kierros tapaninpäivänä.

Tapanina pelataan ns. derbykierros, koska joukkueet kohtaavat enemmän tai vähemmän "paikallisia" vastustajia. JPS:n derbyvastus on Varkauden WP-35.

– Aina on katsottu JPS – Varkaus on se sitten pelattu Varkaudessa tai Jyväskylässä. Tämä on ollut perinteenä ainakin 15 vuotta, Varkaudessa kasvanut, mutta nykyisin Jyväskylässä asuva Matti Tirkkonen kertoi.

JPS ja WP-35 kohtaavat vuorovuosin Jyväskylässä ja Varkaudessa. Niin innokas Tirkkonen ei tapanin perinteestä sentään ole, että ajaisi 110 kilometriä vierasotteluun.

Tirkkonen on aikoinaan myös pelannut jääpallon bandyliigassa, sekä WP:n että JPS:n joukkueessa.

– Tämä kuuluu tapaninpäivän kävelyyn. Tämä on hyvä tapa sulatella kinkkua raittiissa ulkoilmassa, Tirkkonen korosti.

Pepita Kovanen on hiljattain muuttanut Varkaudesta Jyväskylään ja Viitaniemessä hänkin tapanipäivää vietti ulkoillen.

– Minä muuten kannatan Varkautta, hän tarkensi.

Viitaniemen tekojään kupeella kasvanut Lauri Lavonen arveli käyneensä kymmenkunta vuotta tapaninpäivän jääpallo-otteluissa.

– Tämä on hyvä ulkoilmatapahtuma. Mukavaa ulkoilla, kun on joulunpyhien takia vapaatakin, Lavonen sanoi.

Eila ja Lasse Hyppönen ovat viettäneet tapaninpäivän "aina" jääpallokentällä.

– Ensin käytiin katsomassa, kun poika pelasi ja nyt me käydään katsomassa, kun hän valmentaa, Hyppöset kertoivat.

Hyppösille tapaninpäivä on yksi ottelupäivä muiden joukossa. He kun käyvät katsomassa kaikki JPS:n kotiottelut.

– Ja vierasottelut katsotaan kotona suorana netistä, Eila Hyppönen sanoi.

Monella katsojalla tuntui olevan läheisiä tai tuttuja kentällä. Ja vuosien kuluessa tuttuja on tullut kentän laidallekin.

– Kyllä täällä tuttuja tapaa, Pepita Kovanen vahvisti.

JPS:n murskavoittoa oli paikan päällä todistamassa 250 katsojaa.

– Tänään oli hyvä määrä, kiitos vaan yleisölle, JPS:n Nikke Tuhkanen kiitteli.

Tuhkasen mukaan juuri hyvä yleisömäärä tekee tapaninpäivän ottelusta mukavan tapahtuman.

– Tämä on kiva perinne ja joka paikassa on yleensä paljon porukkaa, Tuhkanen totesi.

Tuhkanen vietti joulun Mikkelissä ja ajeli Jyväskylään vasta pelipäivänä.

– Jouluruuat vähän painoivat. En jaksanut oikein luistella niin piti keskittyä syöttöihin, neljä maalisyöttöä antanut Tuhkanen letkautti.

JPS:n päävalmentaja Mika Hyppönen muisti omilta pelivuosiltaan saman pulman. Kinkku ja joululaatikot tuntuivat kropassa tapanin otteluissa.

– Jouluna oli tullut ylensyötyä ja jalat aukesivat yleensä vasta toisella puoliajalla, Hyppönen muisteli.

Hyppönen arveli olleensa jääpallokentällä pelaajana tai valmentajana joka vuosi 17-vuotiaasta lähtien.

– Ja varmaan ennen sitäkin olin paikalla katsojana, mies tarkensi.

Eroaako tapaninpäivä muista otteluista valmentajan näkökulmasta?

– Ei eroa. Mutta kyllä tämä kuuluu joulun viettoon. Jos en olisi paikalla pelaajana tai valmentajana niin sitten katsojana, Hyppönen sanoi.

Monella JPS:n pelaajalla on kokemusta useammasta tapaninpäivän derbystä. Jasu Koljonen taitaa muistaa tämän tapaninpäivän ottelun vielä pitkään. JPS:n 19-vuotias pelaaja teki nimittäin eilen uransa ensimmäisen liigamaalin.

– Olihan se kiva saada ensimmäinen maali bandyliigassakin tehtyä. Hyvä että neljännessä pelissä jo osui, Koljonen tuumasi.

Koljonen myönsi hieman himmanneensa jouluruokien kanssa tapaninpäivän pelin takia.

– Ei voinut enää syödä niin ähkyjä kuin aikaisemmin. Joutui vähän katselemaan, että mitä tekee, että ei tule liikaa syötyä, Koljonen sanoi.