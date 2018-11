Keskushyökkääjä Miika Lahti jatkaa JYPissä – "Ikitaistelija onnistui paluussaan"

JYP käyttää keskushyökkääjä Miika Lahden sopimuksen sisältämän option, ja 31-vuotias Lahti jatkaa JYPissä kauden 2018–2019 loppuun asti. Maalivahti Pekka Tuokkolan sopimusta on puolestaan jatkettu 1. joulukuuta asti.

Miika Lahti on pelannut koko Suomen-uransa JYPissä, jossa hänellä on menossa 13. liigakausi. Lahti on omalta osaltaan ollut puskemassa JYPiä viidesti mitaleille ja mestaruuteen asti vuosina 2009 ja 2012.

– Joukkueen sisällä Miika on aina ollut sytyttäjä, joka kykenee lisäämään joukkuetovereidensa energiaa olemalla oma itsensä, JYPin urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari toteaa.

– Pitkän toipilasajan ja pelaamattomuuden jälkeen sekä seura että pelaaja olivat haastavassa tilanteessa, mutta nimenomaan ikitaistelija Miika Lahti oli se pelaaja, jolla oli mahdollisuus onnistua paluussaan try-out-jakson jälkeen.