Kestävyysjuoksun Rocky Balboa on taas toipunut iskuista – viides sija Kalevan kisojen kympillä vahvisti JKU:n Henri Mannisen toiveita Tokion olympiamaratonista

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Henri Manninen on pienimuotoinen ihme. Hän on kestävyysjuoksun Rocky Balboa, joka ottaa loputtoman määrän iskuja vastaan, mutta lopullista tyrmäystä ei koskaan tule.

Torstai-iltana Kalevan kisojen avauspäivänä Manninen juoksi miesten 10 000 metrillä viidenneksi ajalla 30.31,44. Viides sija klassikkomatkalla ei sinällään anna aihetta hehkutukseen, mutta se paljasti, että Manninen on yhä pelissä mukana.

– Olen ihan tyytyväinen. Tuo oli ihan hyvä tähän kuntoon. Ei vain loppu irtoa niin kuin joskus nuorempana, kahdella viime kierroksella mitalivauhdista pudonnut 34-vuotias pitkän linjan kestävyysravuri tunnusti.

Mannisen ura on ollut täynnä vastoinkäymisiä. Vammoja, sairasteluja, allergiavaivoja ja rasitusastmaa on mahtunut Pekingin MM-kisoissa 2015 Suomea edustaneen maratoonarin matkalle. Pari viime kautta hän on ollut enemmän tai vähemmän kokonaan poissa pelistä.

– Pitkään ajateltiin, että kyseessä on astmaa tai allergiaa, mutta uupumusta se oli. Yritin yhdistää koulunkäyntiä ja kovaa harjoittelua, mutta se oli liikaa. Kummastakaan en halunnut luopua, enkä varsinkaan treenaamisesta.

– Koulut sain pakettiin joulukuussa. Talven ja kevään harjoittelin vain kevyesti, mutta nyt viime viikot on ollut hyvä meininki ja treenit ovat alkaneet tarttua, fysioterapeutiksi valmistunut Manninen iloitsi.

Taustaan nähden Mannisen torstain juoksu oli mainio. Samalla se oli kokeneelle juoksijalle mieluisa signaali kauden pääkisaa ajatellen.

– Syksyllä juoksen maratonin, en tosin tiedä vielä missä. Tokion olympiamaraton mulla on mielessä, ei tässä enää viitsi ihan huvikseen harjoitella.

– Uskon, että pystyn vielä parantamaan maratonennätystäni, 2.16.43 viisi vuotta sitten Berliinissä kuninkuusmatkan kulkenut Manninen totesi.

Miesten kympin mestariksi juoksi Eero Saleva, joka irtautui sopivan matkan päähän muista jo hyvissä ajoin. Hopealle kiri Aki Nummela ja pronssille Antti Ihamäki.

– Mulla oli ykkössuosikin paineet ja siksi en halunnut lähteä muille jänikseksi. Mutta sitten viisaasti repäisin jo ajoissa eron muihin, Saleva kertasi.