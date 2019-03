KeuPa HT kaatui tehottomuuteen

Jääkiekon Mestiksen mestaruutta puolustava KeuPa HT on pelannut odotuksiin nähden alavireisesti. Pitkä kausi on taittunut vaiheeseen, jossa valmennusjohto puhuu pudotuspelien jo alkaneen. Kun runkosarjaa on pelaamatta vielä viitisen ottelua, KeuPa pitää tiukasti kiinni kahdeksannesta sijasta.

Läpeensä huonoksi kautta ei voi moittia. Tästä omaa kieltään kertoo joukkueen ennen lauantaita omiin päästämät 2,75 maalia per peli. Tämä on vähiten koko sarjassa.

Sarja on tiukka ja joukkueella on vielä teoreettinen mahdollisuus jopa kotietuun oikeuttavalle neljännelle sijalle. Toisaalta surkeimman toteutuessa voi joukkue unelmaa tavoitellessaan vielä valahtaa 11. sijalle ja karsintasarjaan.

Keskisuomalainen yhteistyö JYPin kanssa ei ole ollut saumatonta, minkä johdosta KeuPalle jäi siirtoikkunan sulkeuduttua kapeahko pelaajarinki. Tämä ja varsinkin alkukautta vaivanneet avainpelaajien loukkaantumiset ovat pakottaneet KeuPan sopeuttamaan peliään tilanteen mukaan.

Lauantain ottelussa vastaan asettunut Heinolan Peliitat taistelee säilymisestään sarjassa. Joukkue lähti illan peliin kaksi pistettä karsintaviivan alapuolelta ja kaipasi isäntien tavoin kipeästi pisteitä.

Sekava avauserä oli tuloksellisesti vieraiden. Sinnikkäästi puolustanut Peliitat piti KeuPan poissa maalipaikoilta ja iski pelin avausmaalin erän puolivälissä.

– Avauserä oli varovaista puolin ja toisin. Oli haastetta päästä paikoille, KeuPan käskijä Niko Härkönen kommentoi.

Toisessa erässä jäähyaition ovet kävivät tiuhaan tahtiin ja maalejakin nähtiin. Yhdeksän minuutin jälkeen Peliittojen maalivahdin ja puolustajan konsepti sekosi, KeuPan Jere Helenius kiitti ja iski pelin tasoihin.

Viitisen minuuttia myöhemmin Peliitat kampesi jälleen johtoon Alex Haatasen onnistuessa maalinteossa.

Erän lopulla johtoasemassa pelanneen Pelittojen pelikuri horjui ja KeuPa pääsi pelaamaan erän lopun kahden miehen ylivoimalla. Pääosaan nousi kuitenkin perisynniksi muodostunut isäntäjoukkueen tehottomuus ja ylivoima jättikin vain harmaita hiuksia valmennukselle.

Päätöserässä maaleja paukuteltiin vuorotahtiin. Osumia iskivät Peliittojen Joona Tala ja Roope Mäkitalo sekä KeuPan Jere Helenius. KeuPan kiri tyrehtyi viimeistään viime minuutin nujakkaan, josta tuomittiin yhteensä 90 jäähyminuuttia.

Näin illan voittajaksi merkattiin urhea Peliitat lukemin 2–4 (0–1, 1–2, 1–2).

– Kyllä meillä oli paikkoja vähintään saman verran Peliittojen maaleihin verraten. Tehottomuus ratkaisi, Härkönen kommentoi ontunutta maalintekoa.

– Mutta sitten oisikin viisas mies jos siihen jonkun yksinkertaisen lääkkeen löytäisi, Härkönen jatkoi ja kantoi samalla huolen lopun nujakan seurauksista.

– Jaksamisen kannalta on iso huoli siitä ketä saadaan mukaan ensi viikolle.