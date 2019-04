KeuPa HT kumonnut jo runkosarjan ykkösen ja kakkosen, jäljellä kolmonen – Mestiksen finaalisarja käyntiin tänään

KeuPa HT ja Ketterä aloittavat tänä iltana Mestiksen finaalisarjan. Ensimmäisen finaalin Ketterä on vienyt pelattavaksi Lappeenrannan Kisapuistoon; muut Ketterän kotiottelut pelataan joukkueen varsinaisessa kotiluolassa Imatralla.



Keuruulla finaalisarjassa pelataan ensimmäistä kertaa torstaina. Pytyn nostelemiseen tarvitaan neljä voittoa; KeuPan tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää, kuin tuoda toinen peräkkäinen Mestis-mestaruus läntiseen Keski-Suomeen.



-Sen takia näitä hommia on tehty, että tässä vaiheessa kautta vielä pelit jatkuvat. Tulokset osoittavat, että Keuruulla tehdään asioita oikein, hehkuttaa KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen, joka viime mestaruuskaudella toimi KeuPassa Mikko Heiskasen apuvalmentajana.





Ei halua hyökkäyskilpailuun





Viime kausi oli KeuPalta vakuuttavaa marssia alusta loppuun, kun joukkue nappasi ensin runkosarjan voiton ja sitten mestaruuden häviämällä playoff-peleissä yhteensä vain kolme ottelua. Tällä kertaa piskuisen keuruulaisseuran finaalipaikkaa voidaan pitää vieläkin suurempana ihmeenä. Joukkue jäi runkosarjassa sijalle kahdeksan. Puolivälierissä KeuPa pisti laulukuoroon runkosarjan voittajan, Kokkolan Hermeksen, voitoin 4-2 ja välierissä runkosarjan kakkosen, Lempäälän Kisan, niin ikään voitoin 4-2.



Vastus finaaleissa ei ole sen kevyempi, vaikka vastaan tuleekin runkosarjan kolmonen. Playoffeissa Ketterä on ollut vakuuttava päihittäen puolivälierissä Joensuun Jokipojat voitoin 4-1 ja välierissä turkulaisen TuTon puhtaasti 4-0.



-Minun mielestäni Ketterä on kovin mahdollinen vastustaja tässä sarjassa. Heillä on niin laadukas nippu kasassa. Ennen kaikkea hyökkäysvoima on kovaa laatua, Härkönen varoittaa.



Ketterän paras pistemies playoffeissa (9 ottelussa tehot 6+7=13) on ollut Jukureissa muutaman liigapelinkin tällä kaudella pelannut Joona Jääskeläinen. Muita vikkeliä hyökkääjiä ovat esimerkiksi joukkueen runkosarjan paras pistemies (27+19=46), Kärpissä 2014-2018 kausilla liigapelejä tililleen saanut Aku Kestilä ja KeuPa-paidassakin kaudella 2016-2017 nähty Sameli Ventelä.



-Puolustuksen pitää kestää ja tarkkana oltava omassa päässä. Ei me haluta pelkkään hyökkäyskilpailuun lähteä, Härkönen sanoo.





Ketterä pääsee sarjaan tuoreena





Tämän kauden aiemmissa keskinäisissä kohtaamisissa Ketterä on ollut niskan päällä keuruulaisia vastaan. Joukkueet ovat kohdanneet viidesti – neljästi Mestiksen runkosarjassa ja lisäksi marraskuisessa Suomen Cupin finaalissa. Noiden kohtaamisten jälkeen tämän kauden voitot ovat Ketterän eduksi 4-1 ja maalit 20-10.



-Erikoistilanteet ovat isossa osassa. Alivoimalla pitää onnistua ja ylivoimalla mahdollisuudet hyödyntää. Ja rohkeita pitää olla myös. Me ei saada lamaantua, vaikka vastustaja tulee varmasti todella kovalla vauhdilla. Kun pystytään itsekin pitämään kiekkoa, saadaan samalla otettua vastustajalta vahvuuksia pois, Härkönen evästää.



Koska Ketterä selvitti välierät neljässä ottelussa, on joukkue pelannut viimeksi viikko sitten maanantaina. KeuPa pelasi viime viikolla myös keskiviikkona ja perjantaina. Ketterä pääsee siis finaaleihin paremmin levänneenä, mutta keuruulaisten jälleen synnyttämässä playoff-huumassa tuskin jalka kellään sen suuremmin ehtii painamaan.



-En usko, että tuo asia vaikuttaa ainakaan aluksi. Pitkässä sarjassa voi tietenkin hieman näkyä, että Ketterä on saanut levätä enemmän playoff-pelien aikana. Enimmäkseen tuo on kuitenkin tahtoasia. Kun pää pelaa, niin kyllä ne jalatkin mukana tulee, Härkönen uskoo.