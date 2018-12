KeuPa HT:n hieno tarina innosti Keskisuomalaisen lukijoita – mestismestaruus sai lähes 44 prosenttia äänistä

Keskisuomalaisen lukija Timo Laine lähetti urheilutoimitukselle sähköpostia 20. marraskuuta. Hän oli huomannut päivän lehdestä jutun, jossa pyydettiin ehdotuksia vuoden 2018 keskisuomalaiseksi urheiluteoksi. Ehdota meille urheilutekoa, joka on jollain tavalla sykähdyttänyt Sinua, lehden jutussa pyydettiin.

Laine ehdotti sähköpostissaan vuoden urheiluteoksi KeuPa HT:n voittamaa jääkiekon Mestiksen mestaruutta.

"Pienen paikan suuri joukkue, joka toi positiivista julkisuutta Keuruulle ja koko Keski-Suomelle", Laine perusteli ehdotustaan.

Keskisuomalaisen lukijoista 133 oli Laineen kanssa samaa mieltä. KeuPa HT keräsi annetuista äänistä 43,89 prosenttia ja voitti vuoden 2018 keskisuomalaisen urheiluteon äänestyksen. Kalevan Kisat järjestänyt ja Suomen parhaan yleisurheiluseuran merkiksi annetun Kalevan maljan pokannut Jyväskylän Kenttäurheilijat sai toiseksi eniten ääniä. JKU keräsi äänistä runsaan kolmanneksen eli 107. JKU jäi vuoden urheiluteosta 27 äänen päähän.

Vuoden keskisuomalaisen urheiluteon kolmas finalisti oli Tommi Mäkisen johtaman Toyotan rallitallin voittama valmistajien maailmanmestaruus. Se sai annetuista äänistä 20,79 prosentin osuuden eli 63 ääntä.

KeuPa HT:n toiminnassa 40 vuotta aktiivisesti mukana ollut Olli Raaska oli iloisen yllättynyt lukijoiden valinnasta.

– Olipa yllätys ja positiivisessa mielessä. Tämä on kiva joululahja, Raaska tuumasi kinkun paistamisen lomassa lauantaina.

Raaska oli mielissään jo KeuPan ehdokkuudesta ja pääsystä kolmen finalistin joukkoon.

– Tämä lämmittää ihan hirveästi. On hienoa, että meidät huomataan. Tämä on pienelle paikkakunnalle tosi iso juttu, Raaska kiitteli.

KeuPa HT ponnisti jääkiekon toiseksi ylemmän sarjatason mestariksi alle 10 000 asukkaan Keuruulta ja 400 000 euron budjetilla. Mestaruus oli yllätys niin keuruulaisille kuin jääkiekkoa seuraaville laajemminkin.

– Mestaruus näkyy ja kuuluu täällä edelleenkin. Sitä mietitään ja muistellaan. Se on puheissa vieläkin koko ajan, Raaska virkkoi.

KeuPa HT:n voittamassa mestaruudessa ihmisiä kiehtoo joukkueen uskomaton tarina pohjamudista maineeseen ja menestykseen. KeuPa HT:n tilanne oli muutama vuosi sitten niin tukala, että seura oli luopumassa paikastaan jääkiekon Suomi-sarjassa. Pelaajat eivät niin vain olleet valmiita luovuttamaan, vaan pistivät pystyyn keräyksen. KeuPan fanit ja tukijat lahjoittivat seuralle 15 000 euroa, jonka turvin KeuPa HT saattoi jatkaa pelaamista Suomi-sarjassa.

KeuPa pääsi jaloilleen ja vahvistui. Joukkue voitti Suomi-sarjan mestaruuden ja nousi jääkiekon Mestikseen keväällä 2014. Kaudella 2017–18 seuralla oli farmisopimus jääkiekon SM-liigassa pelaavien Jyväskylän JYPin ja Rauman Lukon kanssa. Yhteistyön avulla KeuPa HT oli iskukykyinen kauden alusta lähtien ja huhtikuussa Keuruun torilla juhlittiin Mestiksen mestaruusjuhlia.

Keuruulla makustellaan edelleen viime kevään mestaruutta, mutta joukkueen menestys ei ole ollut viime kauden kaltaista. KeuPa HT vetäytyi joulutauolle Mestiksen kahdeksantena. Keuruulaiset ovat keränneet 25 ottelusta 38 pistettä ja eroa sarjaa johtavaan Lempäälän Kiekkoon on 14 pistettä. KeuPan heikompi menestys on näkynyt myös katsomossa.

– Menestys on näkynyt aina katsojien määrissä Keuruulla. Kun on menestystä niin yleisöä on paljon, Raaska sanoi.

KeuPan otteluita on tällä kaudella käynyt katsomassa keskimäärin 400 henkeä. Se on noin sata vähemmän viime kauteen verrattuna.

– Kausikortteja on mennyt enemmän kuin viime kaudella, joten yksittäisiä lippuja otteluihin on myyty vähemmän. Se harmittaa, koska vähentynyt yleisömäärä tekee ison loven meidän budjettiin, Raaska harmitteli.

Keuruun jäähallia on leikkisästi kutsuttu igluksi, koska hallin lämpötila on viileän puoleinen. Siihen on luvassa parannusta ensi syksynä. Katsomoon on tulossa lämmitys ja numeroituja istumapaikkoja ensi kaudeksi.

– Suunnnitelmat on tehty ja työn pitäisi alkaa keväällä kauden päätyttyä. Valmista pitäisi olla seuraavan kauden alkuun mennessä, Raaska selvitti.

Keuruun kaupunki ehostaa hallia vielä lisää vuosina 2020–22. Ainakin pelaajien pukuhuoneet tehdään paremmiksi.

KeuPan pelaajat ovat ansaitulla tauolla ja viettämässä joulua kotiseuduillaan. Myös Raaska rauhoittuu joulun viettoon ja lupaa olla poissa jäähallilta ainakin tapaninpäivään asti.

– Joukkueen seuraavat treenit ovat tapaninpäivän jälkeisenä aamuna ja perjantaina onkin jo ottelu SaPKoa vastaan, Raaska sanoi.