KeuPa löi LeKin, vaikka pelasi ehkä kauden huonoimman pelinsä

Tappioitta Mestiksen kolme ensimmäistä otteluaan pelannut LeKi Hockey Lempäälästä joutui poistumaan tyhjin käsin Keuruun jäähallista perjantai-iltana. Maalivahti Samuli Tervo oli mestaruutta puolustavan KeuPa HT:n suurin sankari, kun LeKi koki kauden avaustappionsa 3–2 (1–0,1–2,1–0).

Tervo torjui 31 laukausta, joista 12 päätöserässä. Siinä LeKi painosti rajusti ja pelasi kaksi viimeistä minuuttia ilman maalivahtiaan Kimmo Rautiaista. KeuPa kuitenkin kesti pyörityksen ja otti kauden toisen voittonsa kauden toisessa kotiottelussaan.

Voittomaalin kolmannessa erässä iski paluukiekosta Samuel Salonen ajassa 48.35. Avausmaalin teki Aleksi Rutanen jo ensimmäisellä minuutilla ja 2–0 -osuman laukoi Paavo Tyni toisen erän puolivälissä.

KeuPan esitys ei kirvoittanut kehuja päävalmentaja Niko Härköseltä.

– Oli ehkä kauden huonoin peli meiltä, mutta aina se on kiva voittaa. Ensimmäinen ja toinen erä olivat meiltä aivan kamalaa. Toisella erätauolla saatiin kauhealla melskaamisella, huutamisella ja potkimisella porukkaa vähän hereille. Kolmas erä oli sitten asenteellisesti sitä, mitä halusimmekin, Härkönen summasi.

LeKin päävalmentaja Miikka Kuusela ei jossitellut.

– Pelattiin vähintäänkin kohtuullisesti, mutta KeuPa oli tehokkaampi. Me emme pystyneet käyttämään omia hetkiämme. Tämä on vaikea paikka pelata ja KeuPa on ollut laatujoukkue jo monena kautena.