KeuPa vakuuttaa sarjataulukossa ja tilastoissa - Yhdeksän pisteen kaula ennen kärkiottelua

Perjantai-illan kunniaksi Keuruulla on tarjolla kiintoisa Mestiksen kärkipään kamppailu. Vieraakseen KeuPa HT saa Kiekko-Vantaan.

Huolimatta sarjan häntäpään Hermekselle keskiviikkona Kokkolassa koetusta tappiosta KeuPa porskuttaa Mestiksen piikkipaikalla vakuuttavasti. Eroa toisena olevaan Savonlinnan Pallokerhoon on yhdeksän pistettä. Tänään vastustajaksi saapuvat vantaalaiset ovat sarjataulukossa kolmantena.

– Kova peli tulossa. Satsataan yhteispeliin, huolellisuuteen ja yksinkertaisuuteen. Ajatellaan niin, ettei kellään ole nimiä pelipaidassa, vaan ainoastaan logo selässä, luo henkeä KeuPan päävalmentaja Mikko Heiskanen hieman heikomman keskiviikkoisen pelin jäljiltä.

Vuodenvaihteen jälkeen KeuPa on ehtinyt pelata kymmenen ottelua, joista voittoja on kertynyt seitsemän. KeuPa ja K-Vantaa taasen ovat tällä kaudella kohdanneet kolmesti, ja voitot ovat keuruulaisten eduksi 2-1.

– Vantaalaiset ovat erittäin luisteleva ja kurinalainen joukkue, tiivistää Heiskanen.

Myös muita tilastoja, kuin pistesaraketta, vilkaisemalla on KeuPan runkosarjan kärkipaikka hyvinkin ansaittu. Joukkue on tehnyt eniten ja päästänyt vähiten maaleja, mikä tekee KeuPan maalierosta +37. Alivoimalla KeuPa on niin ikään ollut rautaa, sillä 16 päästettyä alivoimamaalia on sarjassa selvästi vähiten. Ainoastaan ylivoimatehokkuudessa KeuPalla olisi parannettavaa, sillä siinä tilastossa joukkue yltää sijalle kuusi.

-Alivoima on ollut hyvää, koska ollaan oltu rohkeita ja pystytty päättämään vastustajan ylivoimarytmi. Ylivoima on välillä tökkinyt, koska suoraviivaisuus on puuttunut ja homma on mennyt siirtelyksi, Heiskanen näkee.

Yksittäisistä KeuPa-pelaajista tilastoissa pomppaavat esiin kaksi täksi kaudeksi Keski-Suomeen saapunutta vahvistusta. Kaksi edellistä kautta Liigaa Ilveksessä pelannut Markus Jokinen on nakuttanut 35 ottelussa tehot 22+19=41, mikä oikeuttaa Mestiksen pistepörssissä neljänteen sijaan. HIFK:n väreissä liigapelejä viime kaudella maistanut Miro-Pekka Saarelainen on tehtaillut tehot 18+17=35.

Mestiksen runkosarjan ottelu KeuPa HT - K-Vantaa pelataan Keuruun Jäähallissa perjantaina 2.2. klo 18:30.