KeuPa viettää pikkujouluja kansainvälisen ottelun merkeissä – Vieraaksi Tomek Valtosen luotsaama Puolan maajoukkue

Keuruun jäähallissa nähdään tänä iltana kansainvälistä kiekkoviihdettä, kun Mestiksessä pelaava KeuPa HT isännöi Puolan maajoukkuetta.



– Keuruun jäähallissa on taidettu aiemmin pelata jokunen nuorten maaottelu, mutta KeuPalle tämä on varmasti ensimmäinen kansainvälinen matsi, KeuPa HT:n toiminnanjohtaja Teemu Vesala taustoittaa.



Keväällä pelattaviin 1-divisioonan B-ryhmän MM-kisoihin valmistautuva Puola on leireillyt Vierumäellä. Keskiviikkona puolalaiset kohtasivat jo Turussa Mestis-joukkue TuTon. Tuo ottelu päättyi turkulaisten 5-4-voittoon jatkoajalla.



Kesällä Puolan maajoukkueen päävalmentajana aloitti Tomek Valtonen. 35 maaottelua pelaajaurallaan Leijonissa pelannut, mutta äitinsä kautta puolalaiset sukujuuret omaava Valtonen on Suomen kiekkoliigassa valmentanut aiemmin Jokereita sekä Vaasan Sportia.



Valtosen projektin päätähtäin Puolan maajoukkueen kanssa on vuoden 2022 olympialaisten karsinnoissa. Muun muassa JYPiä, Lukkoa ja Jukureita Suomessa valmentanut Risto Dufva toimii Valtosen apuna valmennuskonsultin tittelillä.



– Aloite ottelun pelaamiseen tuli Puolan ryhmältä. Hauska nähdä, miten meidän jalka riittää kansainvälisessä vauhdissa, onhan Puola kuitenkin ollut lähellä MM-kisojen A-sarjan tasoa, vaikka viime vuodet ovat olleet pientä laskusuhdannetta. Meille tämä peli tähän saumaan sopii mainiosti, sillä sitten edessä on pieni ottelutauko, Vesala kertoo.



Tällä viikolla KeuPa pelasi kaksi Mestis-ottelua, kun se voitti keskiviikkona vieraissa IPK:n 2-4 ja hävisi eilen kotonaan RoKille 0-2.



Maaottelun merkeissä KeuPa viettää myös pikkujouluja, sillä vieraaksi odotetaan itse joulupukkiakin. Puola-kohtaamisen myötä KeuPan joukkue jää pienelle ottelutauolle. Seuraavan sarjaottelunsa Mestiksessä keuruulaiset pelaavat 28. joulukuuta, kun vieraaksi saapuu SaPKo Savonlinnasta.



KeuPa HT – Puolan maajoukkue pelataan Keuruun jäähallissa lauantaina 15.12. klo 17:00.