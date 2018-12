KeuPan pistesaldo ei tyydytä päävalmentajaa – ”Puolikas tekeminen ei riitä mihinkään”

Mestiksen runkosarja on pian puolivälin krouvissa. Keuruun ylpeys KeuPa HT on ennen alkanutta viikonloppua pelannut 22 runkosarjaottelua. Kaiken kaikkiaanhan runkosarjassa kukin joukkue pelaa täydet 50 ottelua.



Mestiksen kärjessä jyrää yllättäjä, Lempäälän Kisa. Viime kaudella LeKi sijoittui runkosarjassa kahdeksanneksi ja hävisi puolivälierissä KeuPalle otteluvoitoin 4-1. Nyt LeKi on pelannut upean syksyn ja kerännyt 47 pistettä. Jaetulla kakkossijalla 42 pisteessä ovat Kokkolan Hermes ja Imatran Ketterä. Tänään Keuruulle saapuva Jokipojat on 40 pisteellä sijalla neljä.



– LeKi on nuorekas ja todella lahjakas ryhmä. Ei yllätä, että pelaavat hyvin, mutta ehkä se on yllätys, että ovat ihan sarjakärjessä. Hyvä kauden alku on siellä selvästi ruokkinut itseluottamusta ja voittamista entisestään, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen pohtii.



LeKin paras pistemies alkukaudesta on ollut vasta 18-vuotias Tappara-kasvatti Kristian Tanus tehoilla 13+17=30. Hänen edellään ovat koko pistepörssin kärkinimi Hermeksen jyväskyläläislähtöinen Samu Markkula (7+26=33) sekä pistepörssin kakkonen K-Vantaan Miro-Pekka Saarelainen. Viime kaudella KeuPaa edustanut Saarelainen on iskenyt tehot 18+13=31.



"Tulokset eivät tyydytä, peli ok"



KeuPalla pisteitä on kasassa 32 (10 voittoa, 12 tappiota). Tuo saldo oikeuttaa tällä hetkellä runkosarjan sijaan yhdeksän. Se ei varmasti ole sijoitus, jota mestaruuskauden jälkeen Keuruulla yleisö odotti.



– Tuloksellisesti alkukausi ei tyydytä missään määrin, päävalmentaja Härkönen myöntää.



Esimerkiksi playoff-paikkojen suhteen KeuPalla ei vielä hätää toki ole, onhan pelaamatta 28 ottelua ja Mestiksen keskikasti äärimmäisen tasaväkinen.



– Pelaaminen on kuitenkin ollut ihan ok. Paljon ollaan hävitty yhdellä osumalla pelejä. Pitää keksiä, miten tiukat pelit käännetään myös hyviksi lopputuloksiksi. Kaikki lähtee perustekemisestä. Kun kaikki ovat ytimessä täydet 60 minuuttia, pisteitä alkaa ropisemaan – siitä ei ole kysymystäkään, Härkönen puhelee.





”Aiempaa tasaisempi ja tasokkaampi Mestis”





Kuten Härkönenkin viittasi, KeuPan kuusi viimeisintä ottelua ovat päättyneet maalin erolla suuntaan tai toiseen. Keskiviikkona keuruulaiset palasivat Imatralla voittojen tielle parin tappion jälkeen, kun Ketterä kaatui jatkoajan ja voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-4. Ennen Imatran reissua KeuPa oli pelannut perätysten kolme lukemilla 2-1 päättynyttä ottelua; voitto K-Vantaasta sekä tappiot RoKille ja TuTo Hockeylle.



Tiukkoihin otteluihin päävalmentaja näkee syyn Mestiksen yleisessä tasossa.



– Sarja on tasaisempi kuin kertaakaan aiemmin niiden kausien aikana, mitä olen ollut itse mukana. Se taas tuottaa sellaisia otteluita, että joka ilta vaaditaan nappisuoritusta. Puolikas tekeminen ei riitä mihinkään.



– Meidän pitää tiedostaa, että alkukausi ei ole mennyt aivan nappiin. Marginaalit ovat kuitenkin pienet ja meilläkin mahdollisuudet yhä vaikka mihin, Härkönen muistuttaa.





”Tänään ei kenelläkään varaa nukkua”





Hallitsevan mestarin kuluvaa vuotta 2018 on jäljellä viiden ottelun verran. Niistä kolme KeuPa pelaa kotihallissaan. Tänä iltana Keuruulla vierailee siis Joensuun Jokipojat. Jokipojat on ollut tällä kaudella hankala vastustaja KeuPalle; alkukaudesta Joensuussa KeuPa kärsi tappion lukemin 5-1 ja marraskuun alussa Jokipojat haki Keuruulta voiton 1-4.



– Jokipojat on todella hyökkäysvoimainen, nopea ja taitava porukka. Ymmärrettävästi sarjan kärkiporukoita. Tänään kenelläkään ei ole varaa nukkua, jos meinataan pisteistä taistella, Härkönen toteaa.



KeuPa pääsee lauantai-illan otteluun hieman levänneempänä, sillä Jokipojat pelasi perjantaina Kokkolan Hermeksen vieraana. Tuossa ottelussa Jokipojat mureni totaalisesti ja Hermes karkasi kolmannessa erässä voittoon 8-1. Toisaalta tänään Keuruulla nähdään varmasti erityisen sisuuntunut vierailija.



Jääkiekon Mestistä Keuruun jäähallissa: KeuPa HT – Jokipojat pelataan lauantaina 8. joulukuuta klo 17:00.