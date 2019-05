Keuhkot saavat kyytiä Harju MTB -maastopyöräkisassa – JYPS ja Keskisuomalainen yhteistyössä Kuvasuunnistuksessa

Jyväskylän Harjulla hurjastellaan lauantaina maastopyörillä, kun alueella poljetaan 16. kerran Harju MTB -kilpailu.

– Harjun kisa, varsinkin kilpasarjoissa, on armoton, kun mennään ylös ja alas. Siinä saa kyllä keuhkot kyytiä, vakuuttaa Jyväskylän Pyöräilyseuran puheenjohtaja Teemu Tenhunen.

Harjun reitti on vain kilometrin mittainen, mutta miesten ja naisten yleisessä kilpasarjassa se poljetaan läpi 15 kertaa.

Harju MTB on niin sanottu XC-kilpailu (cross-country), jossa maasto on verrattain helppoa esimerkiksi enduroon tai alamäkipyöräilyyn verrattuna. Kilpailuun voi siis osallistua kuka tahansa taitotasosta riippumatta. Yleisten sarjojen lisäksi tarjolla aikuisille on myös kuntosarjat, joissa poljetaan kymmenen kierrosta. Lisäksi ikäluokkasarjoja löytyy 10-vuotiaasta aina 80-vuotiaisiin saakka.

– Harjun kilpailu käydään hyvin tiiviillä alueella, joten sitä on helppoa ja mielenkiintoista seurata, Tenhunen vinkkaa.

Harju MTB -kisaan voi ilmoittautua vielä lauantaina paikan päällä kello 11–11.30. Yleisölle tapahtuma on ilmainen.

Cup-kiertue tarjoaa monipuolista haastetta

Harju MTB on osa Keski-Suomen alueella kevään, kesän ja syksyn aikana kiertävää Ride Cycle Store Cupia, jonka järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Pyöräilyseura, Vaajakosken Terä, jämsäläinen CC Ilves, Hankasalmen Latu ja Polku sekä Alvajärven Ryhti. Kyseinen pyöräilykiertue sisältää monipuolisesti osakilpailuja niin asvaltilla kuin maastossa.

– Cup-kiertue on matalan kynnyksen pyöräkisatoimintaa. Kalusto on vapaavalintaista, eikä tarvita mitään lisenssejä. Kisoissa on ollut aiemminkin mukana junioreita 6-vuotiaasta lähtien aina sinne yli 80-vuotiaisiin. Viime vuonna osallistujia taisi olla yhteensä reilu 200, Tenhunen muistelee.

Harju MTB toimii Ride Cycle Store Cupin avauskilpailuna. Tosin ensimmäinen osakilpailu piti käydä jo 4. toukokuuta Jämsässä, mutta takatalvi esti turvallisen kilpailemisen, joten tuo osakilpailu peruttiin.

– Epätodennäköinen skenaario näin toukokuussa, mutta lunta oli liikaa, naurahtaa Tenhunen.

Vuosi sitten Harju MTB -kisan miesten yleisen sarjan uudella reittiennätyksellä voitti viitasaarelainen Toni Tähti. Naisten yleisessä sarjassa ei viime vuonna Harjulla osallistujia ollut. Ride Cycle Store Cupissa 2018 poljettiin yhteensä 11 osakilpailua. Kokonaiscupin voitti miehissä CC Ilveksen Mikko Järvinen ja naisissa Jyväskylän Pyöräilyseuran Eve Lahti.

– En osaa varmaksi etukäteen sanoa, ketä kaikkia Harjulle nyt on tulossa. Toivottavasti Sini Alusniemi tulee, sillä hän on naisista Suomen kovin kuski maastossa. Miehissä kova nimi lienee esimerkiksi Ville Tuppurainen, joka jokunen vuosi sitten voitti enduron SM-sarjan, Tenhunen ennakoi.

JYPS ja Keskisuomalainen yhteistyössä Pyöräilyviikolla

Valtakunnallisesti Suomessa on vietetty Pyöräilyviikkoa 4.-12.5. Jyväskylän Pyöräilyseura vastaa Jyväskylän Pyöräilyviikon osalta valtaosin järjestelyistä. JYPS on organisoinut viikon aikana monenlaista koulutusta, retkeä ja kurssia.

Vielä sunnuntaina ohjelmassa on JYPS:n ja Keskisuomalaisen yhdessä järjestämä Kuvasuunnistus, jossa tarkoitus on suunnistaa Keskisuomalaisesta löytyvien kuvien avulla eri rastikohteisiin Jyväskylän alueella. Osallistumisohjeet löytyvät 12.5. sunnuntain Keskisuomalaisesta.

– Kaiken kaikkiaan Pyöräilyviikkoon kuuluu 61 eri tapahtumaa. Me kannetaan niistä päävastuu, joten onhan tämä ollut taas iso ponnistus meidän seuralle ja vapaaehtoisille, Tenhunen tuumii.

Harju MTB -maastopyöräilykisa Harjulla lauantaina 11. toukokuuta noin klo 12–14.