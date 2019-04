Keuruulaislähtöinen hiihtopomo jätti tehtävänsä: "Johtamistapani on sellainen, että se kuluttaa minua ja ympärillä olevia"

Viime syksystä asti itänyt ajatus julkaistiin maanantaina, kun Hiihtoliitto tiedotti toiminnanjohtaja Mika Kulmalan jättävän tehtävänsä. Kulmala työskenteli Hiihtoliiton palveluksessa vuodesta 2012 lähtien ja sitä ennen Suunnistusliiton toimitusjohtajana.

– Tässä on mennyt yli kymmenen vuotta tukka putkella, kun mukaan otetaan aikani Suunnistusliitossa. Johtamistapani on sellainen, että se kuluttaa minua ja ympärillä olevia. Ennen kaikkea minua, Kulmala kertoi puhelimitse STT:lle.

Välirikosta ei Kulmalan ja Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmen mukaan ole kysymys.

– Mikan kanssa on usein keskusteltu, ja hän on pohdiskellut silloin tällöin tulevaisuuttaan. Hän mietti jatkoaan puolisen vuotta, joten sikäli tämä ei tullut yllätyksenä, Haapasalmi avasi STT:lle.

– Hiihto on lajina lähellä suomalaisten sydämiä, mikä on hieno asia. Siksi tehtävässä on myös melkoiset paineet. Seitsemän vuotta on pitkä aika tässä tehtävässä, Haapasalmi jatkoi.

Syksyllä Keskisuomalaisen haastattelussa keuruulaislähtöinen Kulmala näki kotimaisen maastohiihdon urheilullisen tilanteen parempana kuin kertaakaan hänen kuusivuotisen toimintakautensa aikana. Kausi ja erityisesti Seefeldin MM-kisat helmikuussa olivat kuitenkin pettymys.

"Lahti toi ison haasteen"

Kulmalan aikakaudella Hiihtoliitto järjesti Lahdessa muun muassa Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut 2017 ja nuorten MM-kilpailut 2019. Vuoden 2017 MM-kilpailut olivat urheilullinen menestys, mutta kisojen talous meni retuperälle. Viime vuonna Hiihtoliitto korjasi talouskurssiaan ja teki toukokuussa päättyneellä tilikaudella voittoa noin 450 000 euroa.

– Talouden perustoiminta on ollut hyvällä radalla. Lahti toi ison haasteen, mutta olemme edenneet sen jälkeen hallitusti. Tilanne on tiukka, mutta urheilijoille on ollut tarjota riittävät puitteet, Haapasalmi sanoi.

Myös Kulmala nosti esiin hetkittäiset vaikeudet, mutta korosti kokonaistilanteen olevan nyt parempi kuin vuonna 2012. Hänen aikanaan pohjoismaiset hiihtolajit palasivat omista lajiyhdistyksistään takaisin Hiihtoliittoon.

– Esimerkiksi henkilökunnan suhteen tilanne on nyt hyvä. Hiihtoliitto on optimaalisen kokoinen, Kulmala näkee.

"Lähtö ei rampauta toimintaa"

Kulmala lopettaa työnsä Hiihtoliitossa kesäkuun alussa. Virkaa tekevänä toiminnanjohtajana aloitti maanantaina liiton hallintojohtaja Marleena Valtasola.

– Mikalla on valtavasti osaamista, mutta asiat eivät ole olleet vain yhden ihmisen varassa. Tehtäviä on ollut hallussa hallintojohtaja Valtasolalla ja kaupallisella johtajalla Jari Töykällä. Mikan lähtö ei rampauta toimintaa. Kausi on päättymässä, joten ajankohta on sikäli hyvä, puheenjohtaja Haapasalmi tuumi.

Kulmala itse kaipaa uusia tuulia työuraltaan ja pitää arvossa Hiihtoliitossa kertynyttä kokemusta.

– En sulje mitään pois ja olen avoimin mielin, Kulmala kertoi.