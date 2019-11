Kevin Kouassivi-Benissan vahvistaa Interiä tulevalla kaudella

Miesten jalkapalloliigassa toiseksi viime kaudella sijoittunut Inter vahvisti joukkuettaan hankkimalla Kevin Kouassivi-Benissanin kaudeksi 2020. Kouassivi-Benissan, 20, siirtyy turkulaisjoukkueeseen lainasopimuksella HJK:sta.

Viime syksyn laitapelaaja pelasi lainalla RoPSissa. Pääsarjassa Kouassivi-Benissan on pelannut 18 ottelua. Vuoden alusta alkaen hän on ollut myös Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen mukana.

– Kevin on harvinaisuus liigassamme. Hän on puhdas wing-back, jonka kunto-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Hän pystyy juoksemaan laidassa edestakaisin koko 90-minuuttisen ja pystyy laadukkaisiin ratkaisuihin hyökkäyspäässä. Hänellä on valtavasti potentiaalia ja toivottavasti hän näyttää sitä jo ensi vuonna täällä Turussa, päävalmentaja Jose Riveiro kiteytti Interin tiedotteessa.

HJK tiedotti samalla kiinnittäneensä Kouassivi-Benissanin kauteen 2021 kestävällä jatkosopimuksella.