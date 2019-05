Kia Voutilainen on tuntematon jyväskyläläinen maalitykki – Puolet kaudesta loukkaantuneena, mutta valittiin silti sarjan parhaaksi

Pisteiden valossa Jyväskylän Pallokerhon kausi naisten jalkapalloliigassa on alkanut surkeasti. Sekä KuPS:n vieraana että ONS-kotiottelussa tuloksena oli maalin tappio. Positiivistakin antia huhtikuun otteluista saatiin, kuten 18-vuotiaan Kia Voutilaisen onnistuneet ensiesiintymiset liigatasolla.



ONS-ottelussa viikko sitten syntyi myös uran ensimmäinen liigamaali. Voutilainen pääsi laittamaan pallon lähietäisyydeltä verkkoon Heidi Toukolan keskityksen jälkeisestä hässäkästä.



– Tuntui vapauttavalta. Enää ei tarvitse avausmaalia stressata, hyökkääjä iloitsee.



Voutilainen on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt pelata aikuisten pelejä usean kauden ajan, ensin Kakkosessa ja viime kaudella Naisten Ykkösessä. Ura alkoi Joensuussa JIPON jalkapallokerhossa poikien kanssa 5-vuotiaana. Kymmenen vuoden ajan, ennen siirtymistään Jyväskylään, Voutilainen pelasi Joensuussa FC Hertan tyttö- ja naisjoukkueissa.



Viime kaudella FC Hertta sijoittui Ykkösessä seitsemänneksi, mutta Voutilainen äänestettiin pelaajien toimesta koko sarjatason parhaaksi hyökkääjäksi.



– Olin melkein puolet kaudesta loukkaantuneena. Sen takia en päässyt maalipörssin voitosta taistelemaan, tuumii 14 maalia 16 avauskokoonpanossa pelaamassaan ottelussa iskenyt Voutilainen.



Kun Voutilainen oli osoittanut alemmissa sarjoissa kykynsä, oli aika kokeilla liigatasoa.



– Kauden lopun jälkeen Jyväskylästä oltiin yhteydessä ja pyydettiin try-outille JyPKiin. Tulin testeihin ja tuntui kaikin puolin hyvältä. Lukion ehdin käydä loppuun Joensuussa ja nyt tällä hetkellä keskityn vain jalkapalloon, kertoo Voutilainen muutostaan Jyväskylään.





Voutilainen myöntää jännittäneensä liigavauhtia ja kevään ensimmäisiä liigapelejä kovasti, mutta toisaalta jo talven ottelut Suomen Cupissa olivat osoittaneet lupaavan kärkipelaajan pärjäävän. Kolmessa Cup-ottelussa syntyi kaksi maalia.



– Pääsin mukaan rytmiin yllättävän vaivattomasti. Pelasin kaikissa Cup-peleissä paitsi välierässä HJK:ta vastaan, koska olin sairaana. Cupin peleissä sain onnistumisia maalien muodossa ja muutenkin olen maalipaikoille päässyt, mikä on antanut kovasti itseluottamusta.



Jyväskyläläisten hyökkäykseen jäikin iso lovi viime kauden jälkeen, kun koko sarjan kovin maalipyssy Gentjana Rochi siirtyi ensin PK-35 Vantaaseen ja lopulta KuPS-paitaan. Muun muassa Voutilaiselta, Henna Honkaselta ja Lavdije Begollilta vaaditaan entistä suurempaa roolia vastustajan boksissa.



Kauden avausotteluissa JyPK on jäänyt pisteittä kuitenkin muista syistä kuin maalintekijöiden puuttumisen takia.

– Itsevarmuus sekä aggressiivisuus. Ne ovat olleet ongelmia. Ei olla menty tilanteisiin niin lujaa kuin pitäisi, näkee Voutilainen.



Yleisesti ottaen Voutilainen on hyökkääjänä tyytyväinen siihen, kuinka JyPK pyrkii jalkapalloa pelaamaan.



– Olen tyytyväinen taktiikkaan. Meillä on paljon taitoa joukkueessa, mutta pyritään myös suoraviivaisesti maalintekoon, Voutilainen pohtii.



Tänään jyväskyläläisillä on kauden pisimmän vierasreissun aika. Tai oikeastaan matka Ahvenmaalle käynnistyi jo perjantaina, mutta aloituspotku Åland Unitedia vastaan potkaistaan lauantai-illassa kello 17.



Kahdesta tappiollisesta ottelusta huolimatta Voutilainen ei ole valmis tinkimään joukkueen tavoitteista.



– Mitalisijat ovat ne, mihin tällä joukkueella voi parhaimmillaan pystyä. Nyt pitää vain saada se vapauttava ensimmäinen voitto nopeasti.