Kiekko pomppi Kakolle toisen NHL-maalin – Laine sivussa, Winnipegille tappio

NHL-jääkiekkoliigan kesän varaustilaisuuden kakkosvalinta Kaapo Kakko on tarponut vaikeasti NHL-uransa alkumetrit, mutta tiistai-iltana New Yorkin maineikkaassa Madison Square Garden -hallissa myhäili tyytyväinen nuori mies. Kakko teki New York Rangersin tasoitusmaalin Tampa Bay Lightningia vastaan ja vaisusti kautta aloitellut Rangers marssi maukkaaseen 4–1-voittoon.

Maali oli Kakolle kauden toinen ja ensimmäinen ylivoimalla. Kakkoa, 18, aiemmin hieman kartellut onni hymyili, sillä Tampa Bay -maalivahti Andrei Vasilevskin torjuma veto kimposi maalin edessä päivystäneen Lightning-pakki Braydon Coburnin luistimeen ja siitä maaliin. Kakolla on nyt kasassa kymmenen NHL-peliä ja niissä tehot 2+1.

Winnipegin Patrik Lainetta ei jäällä sen sijaan nähty ollenkaan. Winnipeg kertoi ennen Anaheimia vastaan pelaamaansa ottelua, että Laine on sivussa ottelusta alavartalovamman takia.

– Pieni vamma. Hänellä on ollut tätä vaivaa jo viikon päivät, ja (viimeistely)harjoituksissa taisi tuntua huonommalta. Hänen paluutaan peleihin katsotaan päivä kerrallaan, Jets-valmentaja Paul Maurice kertoi.

Laineeton Jets taipui 4–7-vierastappioon Anaheim Ducksille.

Hintz ja Heiskanen tehoilla, Rinne ja Rask muureina

Dallasin suomalaisnuorukaisista Roope Hintz maalasi ja Miro Heiskanen syötti kaksi osumaa, kun Stars kaatoi Minnesotan 6–3. Hintzille maali oli jo kauden seitsemäs, viime kauden tulokasvuonnaan hän teki kaikkiaan yhdeksän maalia.

Suomalaisvahdit loistivat, kun Pekka Rinne pelasi kauden toisen nollapelinsä Nashvillen voittaessa Nick Boninon hattutempulla Chicagon 3–0 ja Tuukka Raskin peitotessa Bostonin maalilla San Josen 5–1. Rask on liigakärjessä päästettyjen maalien keskiarvossa (1,41) ja torjuntaprosentissa (95,1). Rinteenkin lukemat ovat hienot: 1,74 ja 93,7, joilla hän on tilastokolmosena.

Tiistain pelien säväyttävin, ja historiallisin, hetki nähtiin Carolinan 2–1-voitossa Calgarysta. Carolinan 19-vuotias venäläishyökkääjä Andrei Svetshnikov kippasi kiekon Calgaryn verkkoon ilmaveivillä, jota Pohjois-Amerikassa hehkuteltiin paikallisen mailapelin mukaan "lacrosse-maaliksi". Suomalaisittain osuma muistutti Mikael Granlundin kuuluisasta veivimaalista vuoden 2011 MM-kisoissa. Joka tapauksessa kyseessä oli ensimmäinen ilmaveivimaali NHL:n pitkässä historiassa.

– Hän on harjoitellut tuota joka päivä viimeisen kahden vuoden ajan, Carolinan valmentaja Rod Brind'Amour selvitti Svetshnikovin ihmemaalista.