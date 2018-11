Kihun avulla tiukat tappiot voi kääntää voitoiksi ja mitaleiksi, sanoo tutkimuskeskuksen tuore johtaja: "Haluaisin laajentaa, mutta se on resursseista kiinni"

Bathin yliopistossa biomekaniikan apulaisprofessorina työskentelevä Aki Salo, 54, viettää tämän viikon tulevaan työpaikkaansa tutustuen. Salo aloittaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajana 4. helmikuuta 2019.

– Olen innoissani tästä mahdollisuudesta. Minulla oli eläkevirka Bathin yliopistossa, mutta en miettinyt yhtään, kun minulle tätä työtä tarjottiin. Kannattaa ehdottomasti tulla takaisin Suomeen, Salo kertoo.

Salo toimi Kihulla biomekaanikkona kahden ja puolen vuoden ajan 1990-luvun alussa. Hän paneutui mm. liikeanalyysin menetelmiin ja siitä hän teki myöhemmin väitöskirjan Britanniassa. Maisteriksi Salo valmistui Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan valmennuslinjalta.

– Lähdin täältä vuonna 1994 yhteen yliopistoon Englantiin. Vuonna 1998 menin Bathin yliopistoon ja siellä olen ollut 20 vuotta. Olen asunut upeassa historiallisessa keskustassa ja 200 vuotta vanhassa talossa. Hienoa tulla takaisin toiseen kauniiseen kaupunkiin Jyväskylään, jossa olen asunut kymmenen vuotta, Salo sanoo.

Vaikka Kihu ja Jyväskylä ovat Salolle ennestään tuttuja, ovat molemmat muuttuneet melkoisesti 25 vuoden aikana.

– Kihun palvelutoiminta on muuttunut 1990-luvulta. Nyt ollaan enemmän lajien kanssa tekemisissä. Sieltä sen pitää lähteä ja sitä tulen korostamaan. Jatketaan samoilla linjoilla, Salo sanoo.

Salolla on urheilutausta pikajuoksussa ja hän on tehnyt yhteistyötä Britannian yleisurheilumaajoukkueen kanssa.

– Olen ollut heidän kanssaan mukana leireillä ja arvokisoissa. Käytännönläheinen toiminta on tullut sitä kautta tutuksi. Vuosien varrella on tullut oppia sellaisista asioista kuin että mitä lajeista pystytään arvioimaan käytännön tilanteessa ja miten sen viestii urheilijoille.

Pikajuoksun lisäksi Salo on tehnyt tiivistä yhteistyötä Britannian mahakelkkailun maajoukkueen kanssa. Mahakelkkailu, Britannia ja Bathin yliopisto kuulostaa eksoottiselta yhdistelmältä.

– Bathissa ei ole lunta edes joka vuosi, mutta siellä on mahakelkkailun kuivaharjoittelurata, Salo kertoo.

UK Sports ja mahakelkkailun lajiliitto halusivat parantaa mahakelkkailun lähtöjä. Koska lähdössä on paljon samaa pikajuoksun kanssa, tuli Salo mukaan kuvioihin.

– He halusivat tietää, että mitä he pystyvät tekemään seuraavan olympiadin aikana paremmin kuin kilpailijat ja viemään kehitystä eteenpäin, Salo selvittää.

Etelä-Korean talviolympialaisissa yli puolet Britannian mitaleista tuli mahakelkkailusta, kun britit ottivat skeletonista yhden kullan ja kaksi pronssia.

Suomessa on viime vuodet surkuteltu huonoa menestystä niin Rion olympialaisissa 2016 kuin yleisurheilun EM-kisoissa 2018. Syitä ja seppiä kehnoon menestykseen on etsitty niin urheilijoista, valmennuksesta kuin suomalaisen huippu-urheilun organisaatiosta.

– Aina pitää olla itsetutkiskelun paikka, mutta minä en vastaa suomalaisesta urheilusta tai urheilumenestyksestä, vaan vastaan siitä, miten Kihu voi auttaa siihen urheilumenestykseen, Salo painottaa ja ottaa esimerkin Britanniasta.

– English Institute of Sports perustettiin vuonna 2002 ja aloitettiin lajien parissa työskentely. Ateenan olympialaisissa (2004) Britannia voitti hyvin pienellä marginaalilla viisi kultaa niissä viidessä lajissa, joissa mitattiin aikaa, Salo kertoo Britannian "Kihun" merkityksestä.

– Kihu on pieni osa suomalaisen huippu-urheilun kokonaisuutta, mutta sillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa menestykseen. Miksi ei siis käytettäisi sitä. Voi olla, että Kihu voi viime kädessä vaikuttaa siihen, että niukat tappiot kääntyvät voitoiksi tai mitaleiksi tai finaalipaikoiksi.

English Institute of Sportsin palkkalistoilla on 350 asiantuntijaa, kun Kihussa on 33 vakituista työntekijää.

– Haluaisin laajentaa Kihun toimintaa, mutta se on resursseista kiinni. Yksi minun tärkeimmistä hommista onkin koettaa vaikuttaa, että me saamme lisää resursseja, Salo painottaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti Kihua viime vuonna 1 715 000 miljoonalla eurolla, kun Olympiakomitean huippu-urheilutuki oli 150 000 euroa. Yhteensä Kihun tuotot olivat viime vuonna 2 329 102 euroa.

Kihusta on tulossa vuokralainen uuteen toimistorakennukseen, joka rakennetaan osana Hippos2020-hanketta.

– Hippos-hanke avaa meille uusia mahdollisuuksia erilaiselle yhteistyölle ja helpottaa meidän työtämme, Salo toteaa hankkeesta, jonka lopullinen toteutus vaatii vielä pääsijoittajien Fennia Varainhoito Oyj:n ja Lehto Group Oyj:n hallitusten hyväksynnän.