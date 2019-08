Kiinalaisella kohu-uimarilla harvinainen CAS-käsittely – kuulemiset avoimin ovin

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS kertoi tiistaina, että kiinalaisen mestariuimarin Sun Yangin tapausta käsitellään lokakuussa. Tapaus on sikäli harvinainen, että "osapuolten pyynnöstä" Sunin CAS-kuuleminen on avoin. CAS:n mukaan kyseessä on vasta toinen kerta kautta aikain, kun kuulemiset järjestetään avoimin ovin.

Kolminkertainen olympiavoittaja Sun on ollut kohun keskellä viime vuosina. Vuonna 2014 kolmen kuukauden kilpailukiellon kielletyn sydänlääkkeen käytöstä kärsineen kiinalaistähden on väitetty viime vuonna tuhonneen dopingnäytteensä vasaroimalla näytepullot rikki. Kansainvälinen uintiliitto Fina on antanut miehen kilpailla, mutta Kansainvälinen antidopingtoimisto Wada vei tapauksen CAS:n käsiteltäväksi.

Ensimmäisen ja lokakuuhun asti siis ainoan kerran CAS järjesti avoimen kuulemisen vuonna 1999. Tuolloin irlantilaisuimari Michelle Smith De Bruin halusi avointa käsittelyä dopingkiistassaan Finan kanssa.