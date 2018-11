Killerin Toto76: Tammaderbyn voitto vieraille

Killerin Toto76-raveissa ajettiin suomenhevosten pääkilpailuna viisi- ja kuusivuotiaille hevosille tarkoitetun Tammaderbyn finaali, jossa oli 15 000 euron ykköspalkinto. Juvalla Jani Ruotsalaisen valmennuksessa oleva Haitek nappasi kyseiset rahat. Se jäi viime viikon karsinnoissa Ponutellan jälkeen toiseksi, mutta nyt järjestys vaihtui toisin päin.

– Kun on iso palkinto ja oma valmennettava, tämä on aika hieno homma, Jani Ruotsalainen iloitsi.

Haitek juoksi sisäradalla kolmantena, mistä kiri loppusuoralla ns. open stretchiä pitkin. Vuoden 12. kilpailu tuotti kauden ensimmäisen voiton Johtanut Ponutella tuli ohitetuksi juuri ennen maalia.

– Viimeisessä kurvissa kävin jo toisella radalla ja mietin, mitä kautta saadaan tilaa. Näytti, että sitä tulee sisältä parhaiten, joten sitä kautta kokeiltiin.

– Ensimmäistä kertaa oli vedettävät laput, mutta sen verran oli painetta, että en tohtinut niihin koskea. Hevonen oli nyt terävämpi kuin karsinnassa ja tuli lopulta aika varmasti ohi, Jani Ruotsalainen kertasi.

Joutsalaisravuri Tee Wee Paroni oli se, joka otti Toto76-voiton kotimaakuntaan. Suoritus palkittiin 4 500 eurolla. Yhdeksänvuotias ruuna aloitti nousunsa päätöskierrokselle lähdettäessä neljännestä parista ulkoa.

– Hevonen on ollut koko ajan ihan hyvässä kunnossa, mutta muutamassa startissa juoksujen kulut eivät ole olleet oikein suotavia. Kesä on treenailtu ja talveen on tähdätty, omistamaansa ravuria valmentava Pasi Haapasaari selvitti.

Ohjastaja Henri Bollström myönsi pohtineensa, oliko hän ajokkinsa kanssa parijonossa liian kaukana. Toisen radan jonoa vetämään hakeutunut Passiton tarjosi kovimman vastuksen, joten Keski-Suomeen tuli lähdöstä kaksoisvoitto.

– Tee Wee Paronilla ovat sarjat nousseet, mutta talvi tasoittaa paljon tilannetta. Varmaan tämä menestyy tänäkin talvena hienosti, sillä vauhti ei tahdo kesällä ihan riittää, Henri Bollström arvioi.

Neljävuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunu-finaaleissa voittajat tienasivat peräti 30 000 euroa. Lexus Dream piti oriiden ja ruunien lähdössä kaikki loppuun saakka takanaan ja oli jopa ylivoimainen.

– Sillä on ihan älytön rytminvaihtokyky, Ari Moilanen kehaisi.

Rose´s Tara kiri parhaimmaksi tammojen sarjassa. Villinmiehen Tammakilvan finaalista alkanut voittoputki kasvoi neljän pykälän mittaiseksi.

– Kun hevonen on hyvä, näin siinä käy, valmentaja Timo Salmela naurahti.

Ennen Toto76-kohteita ajetuista lähdöistä irtosi Keski-Suomeen kaksi voittoa. Keuruulaisen Mari Pänkäläisen omistama Liukon Vili kiri ensin sisäratajuoksun jälkeen parhaimmaksi, ja jyväskyläläistamma Nemea Facade teki samalla tavalla heti seuraavassa lähdössä.

– Valmentaja on koko ajan toivonut, että annettaisiin Liukon Vilille nättejä reissuja ja mahdollisimman pitkään selissä. Tätä hevosta on yritetty rakentaa sitä kautta. Se kiittikin nyt hienosti, kun luukut aukesivat, Antti Veteläinen kommentoi.

Nemea Facaden valmentaja Eero Pajumäki puolestaan totesi, että edellisen päivän viimeistely oli aika erikoinen.

– Ensinnäkään tamma ei antanut tarhasta kiinni ja sitten vielä mutkuili ja teki vaikka mitä.

TOTO76 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 8 Grainfield Adele: Mika Forssin ajokki eteni ensimmäisen kaarteen lopussa kärkeen. -Emme ihan voittoon uskoneet, vaikka hevonen on hyvässä kunnossa, hoitaja Jenni Mäenpää kertoi. Kolmanneksi pelatuin, 11,53 %. Rivin arvo 1,70 euroa.

Lähtö 2, nro 3 Haitek: Tuli kolmannesta parista sisältä sisäpuolen kaistaa pitkin. -Nyt kerettiin viikolla ajaa vähän reippaammat harjoitukset ja myös viime viikon startti teki hyvää, Jani Ruotsalainen mainitsi. Neljänneksi pelatuin, 10,90 %. Rivin arvo 14,80 euroa.

Lähtö 3, nro 1 Lexus Dream: Oli keulajuoksun jälkeen omaa luokkaansa.-Lopussa rupesi tulemaan painetta ohjiin, kun toiset käskivät omiaan, Ari Moilanen totesi. Kohteiden pelatuin, 60,20 %. Rivin arvo 24,80 euroa.

Lähtö 4, nro 7 Excalibur It: Haki puolen kierroksen jälkeen piikkipaikan. -Ajattelin, että aika hyvä pitää olla, joka ohi ajaa. Tämä on nostanut tänä vuonna huimasti tasoansa, Niko Jokela totesi. Eniten pelattu, 31,28 %. Rivin arvo 47,70 euroa.

Lähtö 5, nro 12 Edward Ale: Ehti 2640 metrin ryhmässä hänniltä juuri ennen maalilinjaa ensimmäiseksi. -Koko ajan tarkkailin vaan, miten hevoset edellämme vetävät. Edward Ale tuntui siinä selissä koko ajan tosi hyvältä, Olli Koivunen kertasi. Neljänneksi pelatuin, 5,71 %. Rivin arvo 527,40 euroa.

Lähtö 6, nro 10 Tee Wee Paroni: Lähti kierros ennen maalia neljännestä parista ulkoa ilman vetoapua kiertämään. -Pääsimme vielä viimeisessä kurvissa Passittoman selkään, Henri Bollström sanoi. Kolmanneksi pelatuin, 17,75 %. Rivin arvo 1400,70 euroa.

Lähtö 7, nro 9 Rose´s Tara: Kiri neljättä rataa pitkin. -Tamma tuli loppusuoralla niin kovaa, että kerkesi ohi. Uskon, että se parantaa vielä ensi vuodelle, Hannu Hietanen pohti. Toiseksi pelatuin, 18,08 %. Rivin arvo 4848,60 euroa.