Killerin ravien peruutus oli jälleen hilkulla

Keliolosuhteet ovat koetelleet Killerin raveja reilun kuukauden aikana toden teolla. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä kilvanajot jouduttiin perumaan kovaksi ja liukkaaksi jäätyneen radan vuoksi ja sama toistui hieman yli kolme viikkoa myöhemmin upottavan pinnan takia. Kuukauden puolivälissä päästiin ajamaan kerran, mutta Magic Monday -iltana oli peruutusuhka jälleen todella suuri.

Myöhäisiltapäivälle osunut sakea lumisade oli vaikeuksien syynä. Lunta tuli nopeasti reilut kymmenen senttiä, joten kaviouran pinta muuttui parissa tunnissa aivan erilaiseksi.

– On melkoinen luonnonilmiö. Rata oli todella hyvä kahden aikaan ja siten ihan ok. Nyt on tullut ensin räntää ja sitten lunta, joten heittää isoja tilsoja. Tuollaisena ei pysty edes ajamaan, ohjastaja Henri Bollström totesi juuri sillä hetkellä kuuden jälkeen, kun ensimmäisen lähdön oli määrä startata.

Tilsat ovat kovia lumipaakkuja, jotka lentelevät hevosten jaloista.

Kun sää alkoi poutaantua, saatiin radan pinta ravattavaan kuntoon.

Autolähdöt jouduttiin kuitenkin muuttamaan ns. linjalähetyksellä tapahtuviksi ja pois jäämisiä kertyi kuuteen lähtöön lähes 40.

Vähimmillään rataa kiersi kolmessa sarjassa vain neljä kilpailijaa, kun niitä piti olla 12. Sisäpuolen kirikaistaa ei myöskään saatu käyttökuntoon.

Olennaisinta oli, että Vermon kanssa jaetut Toto65-kohteet päästiin ajamaan aikataulun mukaisesti. Niitä edeltäneistä kolmesta lähdöstä kaksi jouduttiin siirtämään viimeisinä juostaviksi.

Vermossa olosuhteet olivat sen sijaan asialliset.

– Rata on ennemmin kova kuin pehmeä, Antti Teivainen kommentoi Helsingin ja Espoon rajan tuntumasta, missä lumesta ei ollut tietoa.

Yksi pois jääneistä oli Jämsästä saapunut Eeti, joka oli pelattu Toto65:n avauskohteessa suursuosikiksi. Näin ollen peliä siirtyi runsaasti Elias Juonettarelle, joka piti keulajuoksun jälkeen.

Kotimaakunnan hevosista otti kahden tonnin ykkösrahat hankasalmelaisravuri Enzo de Vonnas.

– Se on tosi mukava ja rento, vaikka on ravipaikalla vähän säpäkkä, taustajoukkoihin lukeutuva ja kotiratansa paikallisraveissa reilut kolme viikkoa sitten poni-, monte- ja kärrylähdön voittanut Tiia Vehviläinen kertoi.