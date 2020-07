Kilpakumppanit antoivat kovaa kritiikkiä Manchester Cityn vapauttamisesta europelikiellosta – "Päätös oli häpeällinen"

Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n päätös kumota Manchester Citylle langetettu kahden vuoden osallistumiskielto jalkapallon Mestarien liigaan ja Eurooppa-liigaan kirvoitti tiistaina keskustelua Englannin valioliigajoukkueiden tiedotustilaisuuksissa.

Helmikuussa europelikiellon langettaneen Euroopan jalkapalloliitto Uefan mukaan City vääristeli sponsoritulojaan 2012–2016, jotta se olisi täyttänyt Uefan taloudellisen reilun pelin sääntöjen ehdot. Sääntöjen mukaan seurojen pitää pystyä kuittaamaan menonsa omalla tulonhankinnallaan.

City valitti rangaistuksesta, ja CAS kumosi Uefan rangaistuksen. Uefan antama 30 miljoonan euron sakko pieneni CAS:n työpöydällä 10 miljoonan euron sakoksi.

Tottenham-luotsi Jose Mourinho oli tiistaina päätöksestä totutun suorasanainen.

– Jos olet syytön, sinun ei pitäisi saada sakkoja. En tiedä, onko City syyllinen vai ei, mutta miten päin tahansa onkaan, niin päätös oli häpeällinen, Mourinho latasi medialle.

Klopp: Muilla ei olisi ollut saumaa

Mestarijoukkue Liverpoolin saksalaisvalmentaja Jürgen Klopp oli Mourinhon kanssa samoilla linjoilla maanantaisesta päätöksestä, mutta näki tilanteessa myös hopeareunuksen.

– En toivo kenellekään pahaa, mutta mielestäni se ei ollut hyvä päivä jalkapallolle. Jos rikkaimmat maat ja seurat saavat tehdä mitä haluavat, niin se johtaa "maailman liigaan". Silloin merkitsee se, kuka seuran omistaa, ei seuran nimi, Klopp linjasi.

– Henkilökohtaisesti olen iloinen, että City saa ensi kaudella osallistua Mestarien liigaan. En olisi nähnyt millään muulla joukkueella mestaruussaumaa (Valioliigassa), jos City olisi pelannut ensi kaudella 12 peliä muita vähemmän, Klopp sanoi.

Arsenalin päävalmentaja, joskin entinen Cityn apuvalmentaja Mikel Arteta piti sen sijaan päätöstä oikeudenmukaisena.

– Ei tässä ole mitään epäselvyyttä. He ansaitsevat täysin, mitä ovat saavuttaneet, koska tuloksia kentällä ei voi kyseenalaistaa. Myös sääntöjen puolesta on todettu, etteivät he ole tehneet mitään väärää, Arteta puolusteli vanhaa seuraansa.