Kim Laaksonen on ykkönen 8-pallossa – Suomen parhaat pool-biljardin pelaajat kisasivat viikonloppuna Jyväskylässä

Suomen parhaat pool-biljardin pelaajat kisasivat viikonloppuna Finnish Pool Tour -osakilpailun voitosta Jyväskylässä. Kaksipäiväisen 8-palloturnauksen voitti turkulaista AuraBiljardia edustava Kim Laaksonen, joka lukeutui turnauksen ennakkosuosikkeihin. Finaalissa Laaksonen päihitti vaasalaisen Stefan Sellbergin (TCBV) selvin eräluvuin 7-1.

– Kokonaisuutena hyvät kisat. Lauantaina hävisin yhden pelin, sitten kulki tasaisesti. Suurimmat ongelmat olivat aloituksissa, Laaksonen kommentoi.

Hän nappasi samalla kärkipaikan Finnish Pool Tourin kokonaiskilpailussa.

– Olin pitkän aikaa kakkosena, kun pelasin pari huonompaa kisaa. Nyt tuli otettua valtaistuin takaisin, voittaja myhäili.

Laaksonen on eri biljardilajien moninkertainen Suomen mestari ja EM-mitalisti. Hänen tavoitteenaan on tehdä läpilyönti kansainvälisillä areenoilla. Siihen tarjoutuu tilaisuus pääsiäisenä pelattavassa 9-pallon US Openissa, sekä huhtikuun lopulla alkavissa kaikkien pool-biljardilajien EM-kisoissa.

– Nämä pari isoa kisaa vedetään ja sitten on kausi paketissa. Kesällä voi unohtaa hetkeksi biljardin ja keskittyä frisbeegolfiin ja lonkeron juontiin.

Jyväskylän turnaukseen osallistui kaikkiaan 31 pelaajaa, joista 16 parasta selviytyi sunnuntain pudotuspelikaavioon. Suomen parhaat pelaajat tarjosivat laadukkaita ja virheettömiä suorituksia. Finaalissa turnausväsymys alkoi kuitenkin näkyä.

– Turnaus meni kokonaisuutena oikein kivasti ja peli parani koko ajan, mutta finaalissa taso romahti. Pitkä viikonloppu takana, niin ei ollut enää virtaa, toiseksi tullut Sellberg myönsi.

Jaetulle kolmossijalle pelasivat lappeenrantalainen Ville Hämäläinen (BCL), sekä helsinkiläinen Jani Siekkinen (Ritz Club). Hämäläisellä oli välierässä 6-6 -tilanteessa loistava paikka pudottaa Laaksonen jatkosta, mutta Hämäläinen sortui virheeseen pahimmassa mahdollisessa paikassa. Raidallinen pallo jäi aivan kulmapussin suulle ja Laaksonen pääsi nakuttamaan yksivärisillä loppunumeroiksi 7-6.

– Vähän se kyllä järkytti. Keskityin liikaa päällevetoon ja lyönti jotenkin karkasi käsistä, Hämäläinen harmitteli.

Jyväskylästä turnaukseen osallistui kaksi Black Diamond & Billiardsin (BDB) pelaajaa. Henrik Öhrnberg selviytyi ensimmäiselle cup-kierrokselle eli 16 parhaan joukkoon. Villillä kortilla kisaan osallistunut Mikko Kallioinen karsiutui jatkosta lauantaina.

Turnauksen järjestelyt ja olosuhteet Billiard & Darts Black Diamondissa saivat pelaajilta kiitosta. Biljardiväen ainainen ongelma oli kuitenkin jälleen yleisön vähyys sunnuntain tärkeimmissä peleissä. Finaalia jännitti parisenkymmentä innokkainta silmäparia.

– Lauantai-iltana oli tupa täynnä. Sunnuntain tärkeimmät pelit jäävät pienelle yleisölle, kun pudonneiden pelaajien kannustusjoukot ovat jo lähteneet kotimatkalle, eikä porukkaa ole muutenkaan liikkeellä samalla tavalla kuin lauantaina, Billiard & Darts Black Diamondin toimitusjohtaja Laura Makkonen kertoi.

Turnauksen läpivieminen ei hänen mukaansa onnistu yhdessä päivässä, koska silloin finaalit venyisivät pitkälle yöhön. Pelien aloittaminen perjantaina olisi taas hankalaa sen vuoksi, että suurin osa pelaajista käy päivätöissä.