Kimi Räikkösellä on syynsä Sauber-pestiin – Räikkönen heittäytyi leukailemaan intohimostaan

Kilvanajo. Siitä Kimi Räikkönen tykkää. Ja siksi Räikkösen F1-ura jatkuu. Räikkönen kävi torstaina Singaporen gp:n alla läpi Ferrari-sopimuksensa päättymistä ja Sauber-siirron syntyä. Varsinaiselle tapahtumaketjun selittämiselle hän ei näe syytä. Sen Räikkönen paljasti, milloin sai tiedon Ferrarin päätöksestä ja milloin Sauber-neuvottelut alkoivat.

– Monzassa, silloin sain tietää. Tunnen Sauberin väkeä entuudestaan, ja kaikki alkoi silloin, Räikkönen muisteli syyskuun alun Italian gp:n kiemuroita.

Räikkönen kertoi palaavansa ensimmäiseen F1-talliinsa Sauberille, koska haluaa.

– Miksi siitä pitää yrittää tehdä niin monimutkaista? Kukaan ei tiedä ensi kaudesta ja auton vauhdista. Voimme aina arvailla ja katsoa, mitä voimme tehdä. Siinä syyni, ja se riittää minulle. En oikeastaan välitä siitä, mitä muut ajattelevat, kunhan vain itse olen tyytyväinen omiin syihini.

Ei puheita taustaroolista

Kysymys intohimosta kilpailemiseen sai Räikkösen leukailemaan.

– Sitä ei ole, kunhan vaan pelleilen kanssanne. Vietän kaksi seuraavaa kautta siellä (Sauberilla) olemalla onneton, Räikkönen veisteli.

Juuri intohimo pitää F1-konkarin radoilla.

– Olen aina sanonut, että lopetan, kun aika tuntuu oikealta. Nautin yhä kilpailemisesta, ja siksi olemme täällä. Se ei enää ole ainoa suuri tapahtuma kisaviikonlopuissa, mutta minulle se on ainoa syy. Kaikki muu on osa pakettia, eivätkä ne aina koostu pelkästään hyvistä asioista, mutta se on ihan OK.

Uransa päättymistä Sauberin leivissä Räikkönen kuvaili todennäköiseksi. Roolista tallin johto- tai omistusportaassa Räikkönen ei ole keskustellut.

– Allekirjoitin sopimuksen kuljettajaksi. Tulevasta, oli se sitten kahden vuoden päästä tai joskus muulloin, en voi tietää.

Loppukauden Räikkönen ajaa Ferraria tallikaverinaan Sebastian Vettel, jolla on Räikköstä paremmat mahdollisuudet mestaruuteen asti.

– Voin ajaa vain yhtä autoa. Aina puhutaan paljon siitä, voiko toista auttaa vai ei. Aina voi sanoa, että niin tai näin käy, mutta aina on myös vaikeaa tehdä juuri niin. Saa nähdä mitä kilpailuissa tapahtuu.