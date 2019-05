Kimi Räikköstä ei vielä 21-vuotiaana tunnistettu katukuvasta – lue pitkä haastattelu vuodelta 2000

Kuplille kehuttu lahjakkuus

Kirjoitus on julkaistu alun perin Savon Sanomissa 5.11.2000. Juttu löytyy myös Keskisuomalaisen 2.5. julkaistusta näköislehdestä, jonka pääset lukemaan tästä.

Kimi Räikkönen ajaa sponsoriautolla Helsingin keskustassa ja puhuu samalla kännykkään. Hopeanvärinen farmari lipuu kohti Kaivopuistoa, meno on sujuvaa ja huomaavaista.

Harmaisiin, löysiin housuihin ja samansävyiseen villapaitaan sonnustautunut Räikkönen valitsee kahvilan valikoimasta teelajia hartaasti. Kuuman juoman painikkeeksi kelpaa suuri korvapuusti. Räikkönen ei ehdi istahtaa pöytään, kun jo pieni kännykkä, hopeanvärinen sekin, pirisee jälleen. Räikkönen aloittaa englanniksi neuvottelun seuraavan viikon Sveitsin-matkan lentolipuista.

– I don’t have any money, vetoaa formulamaailman kuuma nimi.

Jos Räikkönen voittaa joskus autourheilun kuninkuusluokan maailmamestaruuden, suomalainen kielenopettaja voi hengähtää helpotuksesta: Räikkösen englannin kielen ääntäminen on kohdallaan.

Espoolainen 21-vuotias autourheilun ammattilainen ajanee ensi kaudella sveitsiläisen Sauber-tallin kuljettajana formula ykkösten MM-sarjaa. Sveitsiläisten lehtien mukaan hän ei enää neuvottele tiimin jäsenyydestä, vaan kuuluu palkkalistoille. Sopimus julkistettaneen lähipäivinä.

Suomalaisen kuljettajan nousu autourheilun eliittiin on ollut komeettamainen: tavallisesta jannusta on tullut hetkessä superjulkkis. Julkisuuteen Räikkönen on jo ehtinyt kyllästyä.

– En ole ehtinyt viime viikkoina muuta tekemään kuin antamaan haastatteluja. Tämä rumba saa kohta riittää. Treenatakin pitäisi.

Räikkönen on kuuma nimi mediassa, mutta kovinkaan moni ei häntä kadulla tunnista. Kuvat eivät tee viehättävälle nuorelle miehelle oikeutta.

– Kävin äskettäin postitoimistossa, jonka työntekijä tunnisti minut vasta nimen perusteella, Räikkönen hymähtää.

Peruskoulun jälkeen Räikkönen päätyi ammattikouluun autonasentajalinjalle: puoli vuotta riitti, kunnianhimo oli muualla. Määrätietoinen, karting-kisoissa kansallisella tasolla menestynyt nuorukainen lähti hollantilaiseen tiimiin ajamaan mikroautoa ammatikseen, kun kutsu kävi. Räikkönen jatkoi kansainvälisten kisojen ohessa ajamista myös kotimaassa.

Kolmen kiireisen vuoden aikana Räikkönen ehti tehdä vaikutuksen moniin autourheilun vaikuttajiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Pian Räikkönen lähti Englantiin ajamaan tehokkaammilla mikroautoilla. Englannissa Räikkösen majapaikka on managereidensa Steve ja David Robertsonin talossa Lontoon lähellä hienostoalueella.

Uima-allas ja kuntosali olivat nuorelle miehelle mieleen. Tiukkojen kilpailujen ja testien välillä löytyi mielekästä tekemistä, vaikka aika kävikin joskus pitkäksi.

– Naapurissa asuu Westlife-poikabändin jäsen. Kerran aidan takaa kuului hirveä mekkala, siellä oli bileet käynnissä. Pohdittiin Steven kanssa, pitäisikö mennä mukaan, mutta sillä kertaa jätettiin väliin, Räikkönen innostuu tarinoimaan.

– Tyttöystävän kanssa oltiin shoppailemassa Lontoossa. Eikö vain metrossa tullut se kolmas tuntemani lontoolainen ihminen vastaan.

Tuttu sattui olemaan Lotuksen formulatallin entinen tallipäällikkö Peter Collins, joka oli seurannut Kimin esityksiä karting-sarjassa.

– Tämä poika on lahjakkain näkemäni kuljettaja, kuuluu Collinsin arvio nuoresta suomalaisesta.

Tänä vuonna Räikkönen voitti ylivoimaisesti Renault formula -sarjan. Todellinen näytönpaikka Räikköselle avautui, kun hän pääsi palkintona Renault-sarjan voitosta testaamaan syyskuussa sveitsiläisen Peter Sauberin omistaman tallin menopelejä Italiaan Mugellon radalle. Formula ykkönen kulkee kaksi kertaa kovempaa kuin formula Renault.

– Alussa aistit eivät olleet tottuneet niin kovaan vauhtiin. Kaikki vilisi silmien edessä ja mutkat tulivat todella nopeasti eteen. Aivot eivät olleet tottuneet niin kovaan vauhtiin.

– Toisena päivänä ajaminen oli huomattavasti helpompaa. Ajolinjat tulevat itsestään, kun ratoja on kiertänyt pienestä pitäen.

Räikkönen hävisi parhaimmilla testikierroksillaan seitsemän kymmenystä hallitsevalle maailmanmestarille Michael Schumacherille. Monet kiinnostuneet silmäparit seurasivat Mugellon radan reunalla Räikkösen edesottamuksia.

Peter Sauber kehui testien jälkeen vuolaasti Räikkösen ajokykyjä. Hän huomautti samalla suomalaiselle tyypillisestä vetäytyvästä olemuksesta. Tuttujen mukaan Räikkönen ei ole puheliasta tyyppiä vaan pikemminkin asioita yksin pohdiskeleva.

Räikkönen tietää, että edustaminen on yksi osa sponsorirahalla pyörivää autourheilua. Hän ei myönnä olevansa ujo.

– Kunhan formulaympyröissä pyörii enemmän ja oppii tuntemaan tyyppejä, niin varmasti on enemmän kotonaan. Ei siellä noin vain voi mennä juttelemaan ihmisille.

– AKK:n leireillä meille on käynyt eri ihmisiä puhumassa aiheesta ja olemme harjoitelleet esiintymistä. Jokainen on vuorollaan kertonut omasta itsestään muulle ryhmälle, Räikkönen selittää.

Sauberilla kaksi vuotta ajanut Mika Salo on auttanut Räikköstä eteenpäin urallaan. Salolle Räikkönen voi soittaa aina, jos kysymistä ilmenee.

– Puhutaan me paljon muustakin kuin autourheilusta.

Sauberin testien jälkeen Räikkönen palasi armeijan harmaisiin Lahden urheilukouluun. Intissäkin formulat kuuluivat päivittäiseen ohjelmaan.

– Me ajettiin kavereiden kanssa ”pleikkarilla” formulaa. Joskus siinä hommassa taisi vierähtää puolikin vuorokautta yhtä soittoa, vaikka en minä sitä harjoitukseksi miellä.

Kaveripiiriä pelitoverin tulevaisuus oikean formulan ratissa ei hätkäyttänyt.

– Me ollaan ajettu pienestä pitäen yhdessä mikroautoja.

Räikkönen harrastaa ajamisen lisäksi lumilautailua. Asuinpaikka Sauberin kotimaassa Sveitsissä houkuttaa jo senkin takia.

– Siellä on tosi paljon hienoja rinteitä. Eivät tosin taida päästää laskemaan loukkaantumisriskin takia, Räikkönen epäilee.

Räikkönen ajaa Kaivopuiston kahvilasta Helsingin keskustan läpi Kisahallin kuntosalille treenaamaan. Fyysisestä kunnosta on huolehdittava, vaikka itse ajopuuhat ovat väliaikaisesti vähissä. Autourheilun komeetta käyttäytyy sittenkin ratissa tavallisen kuolevaisen tapaan.

– Mitä tuo tossa törttöilee, Räikkönen kivahtaa risteyksessä hölmöilevälle kanssa-autoilijalle.