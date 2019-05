Kimi nauttii olostaan Alfa Romeolla: "Vapaa-aikaa on enemmän ja tunnelma tallissa erittäin mukava"

Kimi Räikkösen alkukausi Alfa Romeon ratissa on sujunut pisteille pääsyllä jokaisessa neljässä kisassa, ja formula ykkösten legendaarinen suomalaissankari on kohtuullisen tyytyväinen. Muutto jätti-Ferrarilta pienempiin kuvioihin on sekin maistunut.

– Ajaminen on suurin piirtein samaa (kuin aiempina kausina). Totta kai, jos on enemmän kisaamista (huippusijoista), se on varmaankin hauskempaa. Mutta yleisesti ottaen, autosta poissa ollessani minulla on tietenkin enemmän vapaa-aikaa ja siitä toden totta nautin. Ja tunnelma tallissa on erittäin mukava, joten olen hyvin iloinen. Tietenkin haluan pärjätä paremmin, mutta kyllä, olen iloinen, Räikkönen mietti F1-kauden viidennen kisan ennakkotunnelmissa Barcelonassa.

Oletko nyt rentoutuneempi kuin ennen?

– Varmasti, eipä täällä kukaan enää olisikaan, jos touhu olisi liian intensiivistä. Ajaminen on samaa kuin ennen, mutta sen kaiken muun gp-viikonloppuihin lukeutuvan kanssa olen varmasti rentoutuneempi. Nautin siitä enemmän.

Rentoutunut Räikkönen on yksi median lemmikeistä F1-sirkuksessa, ja oli sitä toki jo aiemmin. Pikkaista vaille 300 gp-kisan veteraani naurattelee toimittajia tiedotustilaisuuksissa sutkauksillaan, ja nauraa itsekin.

– No, tulitte (Ferrarilla ollessani) ja tulette yhä. Ehkä teidät on pakotettu tulemaan, en tiedä, Räikkönen virnuili päälle parikymmenpäisen toimittajajoukon tiedustellessa, yllättääkö yhä jatkuva kiinnostus.

– Tiesin, että kyllä talli kiinnostaa, ja olemme pärjänneet ihan ok, sekin lisää kiinnostusta. Minulle tämä ei ole mikään varsinainen yllätys, aika samaa mihin olen tottunut. Tallille, ainakin alussa, siinä oli toki tottumista.

Räikkönen on ajanut kaudella tasaisesti sijat 8, 7, 9 ja 10. Nyt edessä on uran 17:s kisa Barcelonassa, jossa Räikkönen on voittanut kahdesti: 2005 McLarenilla ja 2008 Ferrarilla. Kaksi viime kisaa päättyivät keskeytykseen.

– En todellakaan tiedä, mitä odottaa (tältä viikonlopulta). Mutta eiköhän kuviot ole samoja kuin aiemmissakin kisoissa tällä kaudella, tuskin kukaan nyt yhtäkkiä hyppää johonkin ihan muuhun sijoitukseen. Saatan olla väärässäkin. Se nähdään, katsotaan missä huomenna (harjoituksissa) mennään ja jatketaan siitä.