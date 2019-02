Kirittäret aloittaa hallikauden tosipelit viikonloppuna: ”Harvoin olen vastaavaa kilpailua pelipaikoista nähnyt”, sanoo seurajohtaja Kaijansinkko

Naisten pesäpallon hallitseva suomenmestari Kirittäret aloittaa sunnuntaina kauden 2019 tosipelit. Jyväskyläläiset matkaavat Ouluhalliin, jossa vastassa pesäpallon halli-SM-ottelussa on Kempele. Ottelun voittaja etenee maaliskuussa Porissa pelattavaan lopputurnaukseen, jossa ratkotaan talvikauden halli-SM-mitalit.



Kirittärien seurajohtaja ja kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko on tyytyväinen joukkueen talviseen harjoittelukauteen.



– Marraskuun alussa palattiin harjoitusten pariin. Kaksi kolmasosaa joukkueen pelaajista on pysyvästi Jyväskylässä ja he harjoittelevat keskimäärin kuudesti viikossa. Lisäksi on pidetty kuusi leiriviikonloppua, joissa mukana ovat olleet myös ne pelaajat, jotka talven ajan opiskelevat tai ovat töissä muissa kaupungeissa.



– Talvi on ollut hyvä ja porukka terveenä. Tästä kertoivat myös viime leiriviikonlopun aikana pidetyt fyysiset testit. Siellä tehtiin ennätyksiä niin nopeudessa kuin puhtaasti voimapuolella, Kaijansinkko kehuu.



Tammikuun aikana leireihin mahtui myös kolme harjoitusottelua. Niissä Kirittäret voitti Superpesikseen viime kauden päätteeksi nousseen Mynämäen Vesan, Superpesis-joukkue Hyvinkään Tahkon sekä Ykköspesiksessä pelaavan Roihun.



”Ei ole viime kaudesta ainakaan heikentynyt”



Kun Kirittäret voitti mestaruuden kaudella 2016, muuttui joukkue seuraavaksi kaudeksi erittäin paljon. Kesällä 2017 joukkue sitten jäikin mitalipelien ulkopuolelle kokonaan. Viime kaudella tuli jälleen mestaruus. Sen jälkeen kokoonpano ei ole muuttunut juuri lainkaan. Myös pelinjohto säilyy samana eli ykköspelinjohtajana toimii Jussi ”Nalle” Viljanen apunaan Kaijansinkko.



– Viime kaudella Iina Valkeejärven loukkaantumisen johdosta tuuraajaksi hankittu Aino-Maija Holappa ei jatka, mutta se oli tiedossa. Jessi Vatanen siirtyi Hyvinkään Tahkoon, mutta hänelle ei olisi peliaikaa ollut meillä tarjolla. Hyvä, että hänen uransa kuitenkin jatkuu, Kaijansinkko kertoo.



Valkeejärvi on loukkaantumisestaan toipunut ja ollut harjoituspeleissäkin jo mukana. Lisäksi Kirittäret sai yhden kovan vahvistuksen, kun Oulun Lipottarista siirtyi Siri Eskola. Hän löi viime kaudella Superpesiksessä 2+31 juoksua.



– Joukkue ei viime kaudesta ole ainakaan heikentynyt. Eskola on ollut harjoituspeleissä meidän parhaita sisäpelaajia, ellei paras. Meillä on laadukas nippu kasassa ja niin paljon kilpailua pelipaikoista, että harvoin olen pesäpallourallani vastaavaa nähnyt, Kaijansinkko lausuu.



”Tavoitteena seuran kymmenes mestaruus”



Alun perin Kirittärien ja Kempeleen piti muiden joukkueiden tavoin karsia paikasta lopputurnaukseen kolmen joukkueen lohkossa. Lohko kutistui kuitenkin Kirittärien ja Kempeleen väliseksi otteluksi, kun Oulun Lipottaret luopuivat Superpesiksen sarjapaikastaan ja samalla myös halliturnauksesta.



– Lopputurnaukseen halutaan päästä halli-SM-peleissä ja sitäkin mestaruutta tavoitella, mutta kyllähän meidän iso tavoite on kesän kilpailukaudessa. Siksi näissä hallipeleissä ei mitään lähdetä riskeeraamaan, jos vaikka jotain vaivoja on jollakin pelaajalla, Kaijansinkko pohtii.



– Kesän tavoitteena onkin sitten hankkia seuralle kymmenes suomenmestaruus, itsevarman oloinen seurajohtaja tiivistää.