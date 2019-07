Kirittäret haki mökiltä energiaa runkosarjan loppusuoralle – ”Viime vuonna hävittiin kotona Raumalle”, muistuttaa Kaijansinkko

Kirittärien osalta naisten Superpesiksessä käynnistyy tänä iltana runkosarjan loppupuserrus. Seuraavan kahden viikon sisällä joukkue pelaa kuusi ottelua. Runkosarja päättyy keskiviikkona 7. elokuuta Lappeenrannassa Pesä Ysien vieraana.



Ennen tämän illan ottelua Kirittäret on saanut nauttia ruhtinaallisesta viikon ottelutauosta. Viime viikon tiistaina jyväskyläläiset hakivat Kempeleestä vierasvoiton 0-2 (2-4, 2-8). Kirittärien pelinjohdosta Petri Kaijansinkko kertoo, että Kempele-ottelun jälkeen oli hyvä hetki hieman tuulettaa ajatuksia ennen runkosarjan päätöskierroksia.



-Kempele-reissun jälkeen annettiin pelaajille muutama päivä aikaa omatoimiselle treenille ja levolle. Viikonloppuna vietettiin sitten aikaa yhdessä joukkueena muun muassa mökkeillen. Kiva olla välillä porukalla muutenkin kuin vain lajin parissa.



-Viime vuonna oli tähän aikaan koko ajan kolmen ottelun viikkoja, niin tämä oli siihen verrattuna tärkeä ja mukava pieni katko.



Tänään Kirittäret kohtaa kotikentällään Hippoksella sarjassa kuudentena olevan Rauman. Edellisen kerran joukkueet kohtasivat toukokuussa. Silloin Kirittäret voitti vieraspelin lukemin 0-2 (1-4, 1-3), kun pistenikkarina kunnostautui etenkin kolme juoksua lyönyt ja yhden tuonut Emma Sallinen.



-Rauma pelaa viheliäistä ulkopeliä. Sisäpelissä heillä ei ole jalkoja niin paljoa. Ratkaisunpaikka on tänään se, miten me onnistumme sisäpelissä. Viime vuonna hävittiin kotipelissä Raumalle, muistuttaa Kaijansinkko.



Kirittäret on käytännössä varmistanut jo vähintään runkosarjan kolmossijan. Jyväskyläläiset ovat keränneet 40 sarjapistettä. Neljäntenä olevalla Seinäjoella pisteitä on kasassa 30.



Myös ylöspäin eli sarjan kärkikaksikkoon on matkaa. Pori siirtyi eilen ykköseksi 52 pisteellä ja Lapualla pinnoja on 50. Kirittärillä on kuitenkin mahdollisuutensa – etenkin, kun jyväskyläläiset ovat pelanneet kaksi ottelua vähemmän ja kohtaavat vielä runkosarjan loppukierroksilla Lapuan kotona sekä vieraissa.



Kaijansinkko paljasti, että vammoista viime kierroksilla kärsineistä pelaajista Venla Karttunen saattaa pelata tänään, mutta Eeva Mäki-Maukola on vielä varmuudella sivussa.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Rauma pelataan keskiviikkona 24. heinäkuuta klo 18:00.