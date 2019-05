Kirittäret jäi viime kotiottelussa nollille, tänään vieraaksi Kempele – ”Virpi Hukan kanssa ei oteta riskejä”

Kirittärien toukokuun viimeinen ottelu naisten Superpesiksessä pelataan tänä iltana Hippoksella. Vieraaksi saapuu Kempeleen Kiri.

Kirittäret on aloittanut kautensa viidellä ottelulla, jotka voi jakaa kahteen kastiin. Ensin tuli kolme selkeänumeroista voittoa. Viime viikon kaksi ottelua sitten testasivat Kirittärien kevätkuntoa toden teolla. Lapua ja Manse PP osoittivat, että varteenotettavia haastajia kymmenettä Suomen mestaruutta hakeville jyväskyläläisille sarjasta löytyy.

Lapuaa vastaan viime keskiviikkona Kirittäret koki ensimmäisen tappionsa. Kevään ensimmäistä erittäin kovaa vastustajaa vastaan jyväskyläläiset sortuivat epätyypillisiin ulkopelivirheisiin ja toisaalta Lapuan ulkopeli lukkari Jenna Kammi-Rahnaston johdolla oli vankkaa. Niinpä Lapua voitti tylysti lukemin 0–2 (0–2, 0–5).

– Lapua-peliin ei tietenkään voi olla tyytyväinen. Etenkin ensimmäisellä jaksolla tuli räpylävirheitä, oltiin huonoja kaaripelissä ja kotiutusratkaisut epäonnistuivat läpi ottelun. Virheet tekevät pelin huippujoukkuetta vastaan vaikeaksi, Kirittärien pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen tiivistää.

Sunnuntaina Kirittäret ryhdistäytyi Tampereella viime syksyn finaalivastustaja Manse PP:tä vastaan. Täyttä kolmea pistettä Kirittäret ei mukaansa saanut, kun toinen jakso päättyi tasalukemiin. Voitto kuitenkin tuli lukemin 0–1 (1–3, 3–3). Emma Körkkö toi kolme juoksua ja löi yhden, Emma Sallinen onnistui kotiutuksessa kahdesti.

– Tampereelta ei saatu täysiä pisteitä, mutta selkeä tasonnosto tehtiin Lapua-ottelusta ja Tampereen hyvää lukkaria, Senni Sallista, vastaan suoriuduttiin hienosti, Viljanen kehuu.

Tänään vieraaksi saapuva Kempele on Kirittärille tuttu joukkue harjoituskauden jäljiltä. Joukkueet kohtasivat talvella sekä halli-SM-ottelussa että harjoitusottelun merkeissä. Kirittäret voitti nuo kohtaamiset.

Viime kaudesta Kempeleen ryhmä on muuttunut rajusti. Joukkueesta poistuivat muun muassa Kirittäriä kauden 2017 yllätyksellisissä puolivälierissä kurittanut lukkari Linda Kukkohovi, Essi Kylli ja Sarita Heikkinen. Alkukausi on ollutkin vaikea. Kempele on viidessä aiemmassa ottelussaan voittanut vain yhden jakson, sarjanousija Mynämäkeä vastaan.

– Kempele on nuori joukkue, joka on tehnyt kovasti töitä. Kotiutusvoimaa siellä ei ole niin paljon, joten on tärkeää, ettei me omilla virheillä tai läpilyönneillä anneta heille mahdollisuuksia, Viljanen sanoo.

Manse PP:tä vastaan sunnuntaina sivussa oli hienosti kauden jälleen aloittanut Virpi Hukka.

– Tänään mennään luultavasti samalla kokoonpanolla kuin Tampereella. Annetaan Virpin parannella pientä loukkaantumistaan vielä. Ei oteta riskejä, kertoo Viljanen.

Naisten Superpesistä: Kirittäret–Kempeleen Kiri pelataan Hippoksella keskiviikkona 29. toukokuuta kello 18.