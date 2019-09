Kirittäret käy Porin hurjan voittoputken kimppuun keskiviikkona – "Ei lähdetä tekemään siitä itsellemme elämän ja kuoleman kysymystä"

Pori Pesäkarhuilla on kotietu ja allaan peräti 20 ottelun voittoputki keskiviikkona alkavassa naisten Superpesiksen finaalisarjassa. Vastassa ei kuitenkaan ole kuka tahansa vaan monissa liemissä kovaksi ja henkisesti erittäin vahvaksi keitetty Jyväskylän Kirittäret.

Kirittäret aikoo nauttia finaalisarjasta. Ja voittaa Suomen mestaruuden joko kolmannessa, neljännessä tai viidennessä ottelussa.

– Tämän joukkueen kanssa ihanuutta on jäljellä minimissään viikko ja maksimissaan kaksi viikkoa, laskeskelee pelinjohtaja Nalle Viljanen.

– Mestaruus on ollut tavoitteena ja hieno juttu, että päästään siitä pelaamaan.

Kolme voittoa vaativa finaalisarja alkaa huomenna keskiviikkona Porissa ja päättyy viimeistään ensi viikon sunnuntaina 14.9. samassa kaupungissa.

Avausottelun voitto olisi makea ryöstää Jyväskylään – ja kaataa samalla lisää paineita Pesäkarhujen niskaan.

– Ei lähdetä tekemään siitä itsellemme elämän ja kuoleman kysymystä. Sarja joka tapauksessa jatkuu, muistuttaa Viljanen.

Samoilla linjoilla on lukkari Mari Mantsinen.

– Tuli keskiviikkona voitto tai tappio, vieraissa pitää joka tapauksessa voittaa kahdesti. En näe, että sitä voittoa on pakko keskiviikkona ottaa, mutta me pystymme ottamaan sen. Se ottelu ei vielä tätä sarjaa ratkaise mihinkään suuntaan.

Kirittärillä on allaan uskoa luova välieräsarja Lapuaa vastaan. Lapua kaatui kotonaan kahdesti ja hävisi sarjan puhtaasti 0–3, vaikka oli useimmissa veikkailuissa selvä suosikki.

– Se oli meille varmasti henkistä voimaa antava sarja. Nousimme tiukoista paikoista jakso- ja pelivoittajiksi, Viljanen myhäilee.

Viime vuoden parhaaksi pesäpalloilijaksi valitun ja tänäkin kesänä etenijäkuningattareksi viilettäneen Virpi Hukan mielestä Kirittäret on löytänyt peli-ilon oikeaan aikaan.

– Mielestäni olemme pelanneet pudotuspelit pääosin hyvää pesäpalloa. Toki siellä on pieniä heikompia hetkiä ollut, mutta pääosin pelimme on ollut sellaista, mitä mestarijoukkueelta vaaditaan. Ilolla odotan finaaleita.

Millainen joukkue runkosarjan voittanut Pori oikeastaan on?

– Porista löytyy jalkanopeutta. Milla Lindström ja Henna Juka ovat äärettömän kovaa kulkevia pelaajia. Kotiutusosastolla heillä on Susanna Puisto ja Emilia Linna. Laadukas joukkue, joka pelaa hyvää ulkopeliä, Viljanen kiteyttää.

– Helpolla sieltä ei vaihtoa, juoksua tai kentällemenoa saa, mutta ei niitä tässä vaiheessa pidä helpolla saadakaan.

Porilla on tukenaan myös varsin äänekäs kotiyleisö.

– Siellä on runkosarjan aikanakin ollut sellaista meteliä, ettei kuule, vaikka joku huutaisi metrin päästä, että heitä kolmoselle, naureskelee Mantsinen.

Nälkää porilaisilla riittää, sillä kaupungissa on juhlittu naisten pesäpallomestaruutta yhden ainoan kerran vuonna 2 002.

– Pori on joukkue, jolla on paineita mestaruudesta. Joukkueessa on monta pelaajaa, joilla on pitkä ura. He varmasti haluavat kruunata uransa mestaruuteen, vaikka eivät vielä lopettaisikaan, Viljanen arvioi.

Runkosarjassa Kirittäret ja Pori jakoivat voitot 1–1. Kirittäret haki Porista 1–0 (1–1, 3–2) -voiton kesäkuussa, mutta heinäkuussa Hippoksella Pori oli parempi lukemin 1–0 (2–2, 8–5).

Kesäkuun alun Kirittäret-tappion jälkeen Pori ei ole hävinnyt otteluakaan. Sillä ei kuitenkaan ole finaaleissa mitään merkitystä.

– Joka vuosi – jos mestaruudesta haluaa pelata – pitää syksyllä pelata parempaa pesäpalloa kuin keväällä, filosofoi Viljanen.