Kirittäret keskittyy nyt viimeistelemään kuntonsa pudotuspeleihin – Vuoden lukkari hionut heittokättään ja tolppasyöttöä

Kirittäret pelaa tänään viikon toisen kotiottelunsa, kun vieraaksi Hippokselle saapuu Seinäjoen Maila-Jussit. Keskiviikkona ”Nalle” Viljasen komea tilastopaalu, 500. ottelu pelinjohtajana, jäi illan ainoaksi juhlanaiheeksi, kun Porin Pesäkarhut kävi hakemassa voiton lukemin 0-1 (2-2, 5-8). Ottelussa kotijoukkueelle sattui harvinainen määrä ulkopelivirheitä – kyseessä oli ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Kirittäriä vastaan lyötiin samassa pelissä vähintään kymmenen juoksua.



-Oli aika epätyypillinen peli meille. Peli oli yhtä ulkovuoroa lukuun ottamatta hanskassa, mutta siinä tuli sitten paljon erilaisia henkilökohtaisia virheitä. Se on kuitenkin käyty jo läpi ja opiksi otettu, Kirittärien lukkari Mari Mantsinen kertaa.



Pelin jälkeen Viljanen oli sitä mieltä, että runkosarjan kahden kärki karkasi. Kirittärillä on nyt kasassa 35 pistettä, sarjakakkonen Porilla 44 ja sarjakärki Lapualla 45 pistettä. Runkosarjaa on pelaamatta jyväskyläläisten osalta vielä kahdeksan ottelua.



Periaatteessa runkosarjan voittotaistelun unohtaminen voi olla hyväkin asia. Kirittäret voi keskittyä rauhassa hiomaan kuntoaan pudotuspelejä silmällä pitäen.



-Selkeä tavoite on säilyttää kolmossija ja treenata laadukkaasti niin lajia kuin fysiikkaa playoffeja ajatellen. Jos sijoitus vielä runkosarjassa nousee, se on sitten plussaa, Mantsinen näkee.



Tänään Kirittärillä on mahdollisuus turvata vähintäänkin mainittua runkosarjan kolmossijaa. Vieraaksi saapuva Seinäjoki on neljäntenä, Kirittäriä yhdeksän pinnaa perässä. Kun joukkueet kohtasivat kesäkuun alussa Seinäjoella, voitti Kirittäret lukemin 0-2 (3-6, 0-6).

Jatkosopimus oli helppo päätös

Viikon alkupuolella Kirittäret myös tiedotti, että Mantsinen jatkaa joukkueen lukkarina ensi kauden. Viime syksynä naisten Superpesiksen vuoden lukkariksi valittu 24-vuotias on edustanut jyväskyläläisiä kaudesta 2017 lähtien.



-Jatkosopimusta ei tarvinnut kauan miettiä, etenkin kun työkuviot talveksi varmistuivat ja mahdollistavat hyvän treenaamisen. Olen kehittynyt vajaan kolmen kauden aikana paljon ja päässyt pelaamaan Kirittärissä menestyksestä.



Vaikka mestaruuteen ja vuoden lukkari -valintaan päättynyt viime kausi oli menestys, osaa Mantsinen kertoa myös selkeitä kehityskohteita niin omaan kuin joukkueensa tekemiseen.



-Viime talvena keskityin heittokäden parantamiseen. On se ollutkin viime kautta parempi, mutta siinä voi yhä petrata. Ja sääntömuutokset toivat vähän miettimistä syöttämiseen. Tolppasyöttöä on hiottu, se on ok-tasolla.



Viime kauden jälkeen lukkarityöskentelyyn liittyvillä sääntömuutoksilla puututtiin muun muassa syöttämisen alkuasentoon ja syöttöliikkeen suorittamiseen, jotta tulkinnanvara ja epäselvyydet vähenisivät.



-Koko joukkueen pelaamisessa talvella panostettiin sisäpeliin. Eiköhän sieltä etenkin loppukautta kohden tuoda pelaamiseen lisää asioita, Mantsinen vinkkaa.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Seinäjoen Maila-Jussit pelataan sunnuntaina 14. heinäkuuta klo 16:00.