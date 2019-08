Kirittäret lähtee tällä kertaa välieriin altavastaajana – Toistaako Emma Sallinen vuoden takaisen hurjan tempun?

Viime vuoden välieräsarja ratkesi mieleenpainuvasti. Neljännen välierän supervuoroparissa Emma Sallinen löi Kirittäret finaaliin kahden palon ajolähdöstä. Sallinen kumautti välilyönnin polttolinjan taakse, ja Marjukka Urpelainen juoksi kotiin finaalipaikan arvoisesti.

Nyt Naisten Superpesiksen välierät ovat taas käsillä, ja vastustaja on sama tuttu Lapua.

Sallinen aloitti perjantain ottelun jännittämisen jo maanantaina.

– Nämä on kuitenkin niitä pelejä, joita varten on treenattu. Onhan tämä sellaista pesäpalloilijan juhla-aikaa, hän sanoo.

Kulunut kausi ei kuitenkaan ole ollut täysi toisinto viime vuoden mestaruuskaudesta. Kirittäret sijoittui runkosarjassa vasta kolmanneksi, Lapuan ja Porin taakse.

Runkosarjassa Kirittäret pelasi Lapuaa vastaan peräti neljä kertaa, eikä voittanut kohtaamisista ainuttakaan.

– Marginaalit olivat pieniä silloin ja ne ovat varmasti sitä nytkin, kommentoi Sallinen tilannetta.

– Ensimmäistä lukuun ottamatta olimme niissä tosi hyvin mukana. Ne eivät ole olleet sellaisia pelejä, että Lapua on vienyt ja me ollaan vikisty koko kesä.

Sallinen myöntää, että kauden alussa runkosarjan kolmas sija ei ollut missään nimessä Kirittärien tavoitteena. Hän ei kuitenkaan ole asiasta huolissaan.

Pudotuspeleissä pisteillä ei ole enää merkitystä.

– Se oli, mitä me saatiin siinä vaiheessa kasaan ja mitä sillä pelillä tuli, hän kuittaa.

Viime kaudella Sallisen vire lähti huimaan nousuun juuri pudotuspeleissä. Hän kotiutti jo puolivälierissä sadan prosentin varmuudella.

24-vuotias Sallinen kertoo, että joukkueelle avuksi oleminen tuntui hyvältä ja tärkeältä.

– Sanotaanko näin, että olen tosi ylpeä itsestäni, hän sanoo.

– Totta kai tällä kaudella lähdetään omaa parasta tekemään. Sen ei tarvitse olla sataa prosenttia kotiutuksissa. Se riittää, että on hyvä niissä tilanteissa, joita itselle vastaan tulee.

Numerolla viisi lyövä pelaaja on huomannut oman pelinsä kehittyneen paljon viime kaudesta.

­– Nyt tuli vihdoin se kunnarikin Kirittärissä, mikä oli aika kivaa näihin puolivälieriin, semmoinen lisäpalkinto.

Sallinen ei kuitenkaan mielellään vertaa kausia keskenään.

– Ollaan lähdetty tähän kauteen sillä ajatuksella, että haetaan viime kaudesta itseluottamusta ja voimaantumista, mutta me kirjoitetaan ihan uutta tarinaa. Jokainen kausi on oma matkansa.

Viime vuoden mestaruus oli suurelle osalle Kirittäristä uran ensimmäinen. Mestaruuskrapulaa ei ole, vakuuttaa Sallinen.

– Ei tämä niin jokapäiväistä herkkua meille ole. Kun sitä kerran pääsee maistamaan, tietää, että mikään ei enää tuntuisi yhtä hyvältä kuin se mestaruuden uusiminen.

Sallinen arvioi, että Kirittärien mahdollisuudet kaataa Lapua ovat hyvät, sillä joukkueen peli on ollut nousujohteista. Syksy on ollut ajatuksissa koko kauden, ja sitä kohti peliä on kehitetty.

– Ei meidän tavoite ole ollut missään vaiheessa pelata kesäkuussa tai heinäkuussa kauden parasta pesistä. Eikä se ole sitten ehkä siltä näyttänytkään, Sallinen sanoo ja naurahtaa.

Hänen mielestään Lapua pelasi hyvää peliä jo alkukaudesta, mutta pelin nousujohteisuus on kysymysmerkki.

– Ainakaan minun mielestäni se käyrä ei ole ollut niin hyvä kuin meillä, hän sanoo.

Kirittäret on valmistautunut Lapuan kohtaamiseen jo runkosarjan loppupuolelta saakka. Avainasemassa on lyöjäjokeri Janette Lepistön pysäyttäminen. Sallisen mukaan se onnistuu parhaiten siten, että kolmostilannetta ei päästetä syntymään.

– Se lähtee jo ihan nollatilanteesta, hän sanoo.

Sallisen mukaan tunnelma joukkueessa on tällä hetkellä positiivisen jännittynyt, mutta toisaalta myös rauhallisen odottavainen. Kirittärissä on valmistauduttu siihen, että välieräsarja ei välttämättä mene kolmesta ottelusta poikki.

– Tulee varmasti yhdet tasaisimmat Kirittäret–Lapua-pelit, Sallinen arvioi.