Kirittäret murskavoitolla juhannustauolle – takoi peräti 28 juoksua

Jyväskylän Kirittäret oli tyly vieras Lappajärven Veikoille naisten Superpesiksessä maanantai-iltana. Kirittäret paukutti ottelussa peräti 28 juoksua ja antoi sarjajumbo Lappajärvelle vain yhden. Selvällä 2–0-voitolla Kirittäret varmisti kakkossijan runkosarjassa ennen juhannustaukoa. Jaksot kirjattiin jyväskyläläisille luvuin 8–0 ja 20–1.

– Näissä kahdessa viimeisessä pelissä pyrittiin siihen, että ajatus pysyy aina seuraavassa pelitilanteessa. Tavoitteena oli saada täydet kuusi pistettä ja ne saatiin, Kirittärien pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen kommentoi viitaten samalla sunnuntain voittoon Hyvinkäästä.

Pelaajat onnistuivat Lappajärveä vastaan laajalla rintamalla. Ottelun parhaana palkittiin Kirittärien kapteeni Emma Körkkö, joka löi kahdeksan ja toi kolme juoksua.

Kirittäret on maanantain jälkeen vain pisteen päässä sarjakärki Lapuan Virkiästä, jolla on mahdollisuus kasvattaa piste-eroa tiistaina vieraissa Lappeenrannan Pesä Ysejä vastaan. Juhannustauon jälkeen Kirittäret kohtaa Pesä Ysit torstaina 27. kesäkuuta kotona. Sunnuntaina 30. kesäkuuta ohjelmassa on Superpesiksen kärkikamppailu, kun Lapua emännöi Kirittäriä.

– Tällä viikolla on vielä treenipäiviä, mutta juhannusviikonloppu otetaan kokonaan irti arjesta. Saadaan sitten levännyt joukkue seuraaviin peleihin, Viljanen kertoi.