Kirittäret pelaa tänään SM-hallimestaruudesta – eteni vakuuttavalla esityksellä finaaliin

Jyväskylän Kirittäret pelaa tänään pesäpallon naisten SM-halliturnauksen finaalissa. Välierässä lauantaina Kirittäret kaatoi vakuuttavalla esityksellä Lapuan jaksoin 2–0 (2–1, 5–1).

– Tämä oli kauden ensimmäinen oikeasti kova peli, mikä näkyi pienenä hermoiluna ensimmäisen jakson sisäpelissä. Kun saimme pelin toisella jaksolla pyörimään, etenkin Iina Valkeejärveltä nähtiin jäätäviä lyöntejä, Kirittärien toinen pelinjohtaja Petri Kaijansinkko kertoi.

– Kokonaisuutena tämä oli tasapainoinen esitys, ja ulkopelimme oli erittäin hyvää. Voitto tuli ulkopelin kautta. Lyöntiarsenaalimme on sellainen, että jos pidämme vastustajan noin vähissä juoksuissa, pystymme jauhamaan tarvittavat juoksut, Kaijansinkko sanoi.

Kirittäret kohtaa tänään finaalissa turnausta emännöivän Porin Pesäkarhut, joka selvisi finaaliin kukistettuaan Tampereen pitkän kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Kirittärien ja Lapuan ottelu viivästyi peräti puolisen tuntia Porin ja Tampereen pelin venyttyä.

– Se on viime talven finaalin uusinta. Meillä on siitä pelistä sopivasti hampaankolossa. Heillä on tietysti se etu, että he tuntevat hallin hyvin. Täällä kenttä on melko hidas, Kaijansinkko kertoi.

Kaijansinkko halusi myös lähettää onnittelut jääpallon Suomen mestarijoukkueelle JPS:lle.

– Kova juttu. Meitä (Suomen mestareita) ei ole tässä kaupungissa liikaa.